Diyarbakır'da uzman çavuşu şehit edenin terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Kırmataş köyü kırsalında çıkan çatışmada 3 Ekim tarihinde Silvan ilçesi'nde Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'yı şehit eden terörist ile birlikte 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Hazro ilçesi Kırmataş köyü mülki sınırları içerisinde teşkil edilen Şok Yol Kontrol ve Arama Noktasında 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında BTÖ mensupları ile sağlanan silahlı çatışma sonucunda; Silvan ilçe merkezinde 03 Ekim 2017 tarihinde Mehmet Kızılca'nın şehit edilmesi olayının faili Xebat kod adlı, Tanış Memiş isimli terörist dahil olmak üzere 2 BTÖ mensubu ölü, 1 terörist işbirlikçisi sağ olarak, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 8 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 240 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve 1 adet el bombası ile birlikte ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, Hazro Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, malzemeler ile teröristlerce kullanılan 1 adet araç muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.
PATLAYICI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada ayrıca Hazro ilçesinde teröristlere ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Ayrıca; Hazro ilçesi Gedikalan köyü mülki sınırları içerisindeki taş ocağı civarındaki yola teröristlerce mayın/EYP döşendiğine ilişkin 156 Jandarma İmdat hattına yapılan ihbara istinaden 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını müteakip, havanın aydınlanması sonrasında gerçekleştirilen arama/tarama ile kontroller neticesinde, bir kısmı toprağa gömülü, bir kısmı dışarıda kalmış vaziyette, 16 adet rulo halinde 4 bin metre infilaklı fitil, 2 bin 310 adet elektrikli fünye, 31 adet tol serisi ateşleme anahtarı, 16 adet dijital saatli ateşleme düzeneği, 15,6 kilogram plastik patlayıcı bulunmuştur. Havanın karanlık olmasından dolayı bölgeden kaçtıkları değerlendirilen BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak operasyonel faaliyetin icrasına devam edilmektedir. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden söz konusu patlayıcı madde, elektrikli fünye ve ateşleme düzenekleri, olay yeri incelemesini müteakip yerinde tahrip edilmiş, infilaklı fitil muhafaza altına alınmıştır" denildi.
ROKETATAR VE MÜHİMMAT
Açıklamada Bismil ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda LPG tankı içerisine gizlenmiş vaziyette 12 adet antitank ve mühimmatı da bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Öte yandan, Bismil ilçesi Tepe köyü Gergeri Tepe mevkiinde 16 Kasım 2017 Perşembe günü icra edilen küçük çaplı operasyon sonucunda tarlaya gömülü vaziyetteki 1 adet araç LPG tankı içerisinde; 12 adet anti-tank roketatar mühimmatı ile 12 adet sevk fişeği bulunmuş olup, söz konusu roketatar mühimmatı ile sevk fişekleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir.
Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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