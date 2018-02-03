Diyarbakır'da Nuriye D.'nin, kendisine şiddet uygulayan, aldattığından şüphelendiği eşi Aziz D.'yi, 10 bin lira karşılığında kiralık katile öldürtmesi olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede Nuriye D.'nin 'Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, kiralık katili bulan genç kadının akrabası Hamdullah Y.ile cinayeti işledikleri öne sürülen İdris Y. ve Özkan G.'nin ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.



DHA'nın haberine göre olay, 26 Haziran 2017 günü Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası kepçe operatörü 40 yaşındaki Aziz D., Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, çocuk bezi almak için gittiği marketten dönerken, vurularak öldürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu yakınları, D.'nin eşi 33 yaşındaki Nuriye D.'den şüphelendiklerini söyledi. Polis, cinayetle bağlantılı olabilecekleri düşüncesiyle Nuriye D. ve kızı A.D.'nin telefon kayıtlarını inceledi.



TELEFONDAKİ GÖRÜŞME KAYITLARI ELE VERDİ



Kayıtlarda Nuriye D.'nin, İdris Y. ve Hamdullah Y. ile yoğun görüşme yaptığı, kızı A.D.'nin ise İdris Y. ile olaydan 3 gün önce görüşmeye başladığı ve 72 kez mesajlaştığı tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, markete gidip alışveriş yapan Aziz D.'nin 2 kişi tarafından takip edildiği, bu kişilerin cinayetten sonra da olay yerine yakın bir durakta minibüse bindiği belirlendi.



Yapılan araştırmada bu 2 kişiden birinin Nuriye D. ve kızıyla telefonda görüşen İdris Y. olduğu saptandı. Y.'nin telefonunun, olay saatinde cinayet mahalinde sinyal verdiğini belirleyen polis, güvenlik kamerasına takılan ikinci kişinin peşine düştü. Yıldırım'ın telefon kayıtları tarandı. Kayıtlarda, cinayet öncesi ve sonrası Y. ve Ozkan G.'nin 159 kez birbirini aradığı, 4 bin 449 saniye görüştükleri, 25 kez de mesajlaştıkları belirlendi. Y.'nin olaydan sonra Özkan G. ile 33 kez irtibat kurduğunu belirleyen polis, bu kişinin cep telefonunun da olay yerinde sinyal verdiğini tespit etti.



TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANDI



Soruşturmanın devam ettiği 10 Temmuz günü Terörle Mücadele ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, evdeki İdris Yıldırım gözaltına alındı. Kriminal incelemede, olay yerinde bulunan 4 boş kovan ve Aziz D.'nin vücudundan çıkan 2 mermi çekirdeğinin, evde bulunan silahların birinden atıldığı tespit edildi.



Polis ekipleri, 20 Temmuz'da Nuriye D., ağabeyinin oğlu Hamdullah Y., damadı A.K., kızı A.D. ve cinayet sırasında kiralık katil İdris Y.'nin yanında bulunan Özkan G.'yi gözaltına aldı. Nuriye D., Hamdullah Y., Özkan G. ve İdris Y. tutuklanırken, A.K. ve A.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, ölen Aziz D.'nin telefonunda bir kadın ile çekilmiş cinsel içerikli fotoğraf ve videoları bulundu.



ÖLDÜRMEK İÇİN 25 BİN, YARALAMAK İÇİN 10 BİN LİRA



İfadesi alınan Nuriye D., amcasının oğlu Aziz D. ile 19 yıldır evli olduğunu belirterek, "Ailem zorla evlendirdi. Evlendiğimden beri şiddet görüyorum. Eşim bana elektrik vermeye çalıştı. Çalışmaya gittiği yerde beni aldatıyordu. Dövdüğünde şikayetçi oldum. 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. 3 ay bitmeden gelip, dövdü. Şikayet ettiğimde 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. 6 ay bitmeden gelip, çamaşır makinesi hortumu ile beni ve kızımı dövdü. Yine şikayet ettim. İfadesini alıp, bıraktılar. Bir kez parmağını gözüme sokmaya çalıştı. Her geldiğinde çocukları dövdü. Dayanamayınca üvey ağabeyimin oğlu Hamdullah'a yalvarıp, eşimi vurması için birini bulmasını istedim. 20 gün önce ben ve Hamdullah, İdris ile buluştuk. İdris, 'Temizleyeyim mi yoksa yaralayayım mı?' diye sordu. 2 ayağından yaralamasını söyledim. Öldürmek için 25, yaralamak için 10 bin lira istedi. 10 bin liraya anlaştık. Pişman olursam arayacağımı söyleyip, İdris'in numarasını aldım" dedi.



Bayrama 2 gün kala Diyarbakır'dan gelen eşini, balkondan İdris Y.'ye gösterdiğini belirten Nuriye D., "Çocuklar silah sesi geldiğini söyledi. Kapıyı açtığımda inleme sesi geldi. İndiğimde eşim vurulmuş, duvara yaslanmıştı. Bacağından yaralamasını söylediğim için kafasından vurulduğunu anlayınca bağırmaya başladım. İdris'e para verme fırsatım olmadı. Amacım öldürtmek değildi. Sadece sakat bırakmak istedim" dedi.



Katil zanlısı İdris Y. ise, Nuriye D.'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, "Kocasını öldürmem için 10 bin lira verdi. Bayramın ikinci günü arayıp, akşam kocasını dışarı göndereceğini söyledi. İşi yapmaya karar verdim ve takip ettim. Binaya girince 4 el ateş ettim. Karanlık olduğundan nereden vurduğumu görmedim" diye konuştu.



CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU



18 yaşından küçük olduğu için hakkında ayrı soruşturma yürütülen öldürülen D.'nin kızı A.D. ise "Babam çocukluğumdan beri bana cinsel istismarda bulunuyordu. Evlendikten sonra bir kaç kez telefonla taciz etti. En son 6-7 ay önce annemin evinde taciz etti. Bu şekilde birçok kez istismarda bulundu. Evlenmeden önce anneme anlattım, inanmadı. Babamın, teyzem ile ilişkisi ortaya çıkınca doğru söylediğimi anladı. Babam telefonundan müstehcen videoları bana izletmek istiyordu" diye konuştu.



SAVCI: HAKSIZ TAHRİK ALTINDA SUÇU İŞLEDİ



Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Nuriye D.'nin 'haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, kiralık katili bulan Hamdullah Y. ile 10 bin liraya cinayeti işledikleri öne sürülen İdris Y. ve Özkan G.'nin ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.



D.'nin eşine şiddet uyguladığı, bu nedenle daha önce para cezasına çarptırıldığı ve halen 2 dosyada yargılandığı belirtilen iddianamede, 22 Kasım 2016 günü maktulün, çamaşır makinesi hortumu ile Nuriye D.'nin boğazını sıktığı, yumruk ve hortumla dövdüğü ifade edildi. Ölenin eşini aldattığına ve şiddet uyguladığına dair beyanlar, D.'nin başka kadınla cinsel içerikli fotoğrafları ve kızına cinsel istismarda bulunduğuna dair ifadeler dikkate alındığında Nuriye D.'nin haksız tahrik altında suçu işlediğini belirten savcı, diğer şüphelilerin haksız tahrik hükümlerinden yararlanamayacağını vurguladı.

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