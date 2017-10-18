Diyarbakır'da güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin tarama faaliyetinde, teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde bulunan 100 kilo el yapımı patlayıcı, güvenli bir şekilde olay yerinde patlatılarak tahrip edildi.



DHA'nın haberine göre, güvenlik güçlerinin yol kontrolleri sırasında bulduğu el yapımı patlayıcının tahrip edilmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, 17 Ekim 2017 Salı günü saat 16.00 sıralarında gerçekleşterilen mayınel yapımı patlacı arama faaliyeti esnasında, Silvan İlçesi Taşpınar ve Çiğdemli köyleri yol ayrımında asfalt yol kenarına yerleştirilmiş vaziyette 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içerisine 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış mayınel yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş olup, söz konusu mayınel yapımı patlayıcı düzeneği Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir denildi.



Ayrıca Lice İlçesi Yalımlı Köyü Keşkuvari mezrası bölgesinde 17 ve 18 Ekim 2017 tarihlerinde icra edilen operasyona ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada; Silahlı terör örgütü üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranan 2 şüpheli yakalanmayı müteakip, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı uyarınca gözaltına alınmıştır ifadelerine yer verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER