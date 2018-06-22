“Protein” sözcüğünün kaynağı, Yunanca’nın “birincil öneme sahip” anlamını taşıyan π (prota) sözcüğüdür. İsminin anlamını da destekler şekilde vücudumuzun yapıtaşı olduğu için proteinler vücudumuz için oldukça büyük öneme sahiptir. Vücudumuzdaki kaslar, tendonlar, organlar ve cildimiz proteinlerden oluşur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Fatma Baysal Yusuf'un HT Egeli'de yer alan haberi...
Proteinler aynı zamanda önemli işlevleri yerine getiren enzimler, hormonlar, nörotransmitterler ve hücresel olaylarda görev alan minik moleküllerin yapımında da kullanılır.
SÜT, YOĞURT VE ETTE BULUNUR
Vücudumuz çoğu aminoasiti vücut içinde sentezleyebilir ancak bazılarını sentezleyemediği için dışardan alması gerekmektedir. Bu aminoasitlere elzem aminoasitler denir. Eğer elzem aminoasitleri dışardan alamaz ise bu aminoasitlerin yapıtaşı olduğu proteinler de sentezlenemez. Elzem aminoasitlere triptofanı verebiliriz. Triptofan aminoasidi vücudumuzda mutluluk hormonu adı verilen seratoninin yapımı için gereklidir. Bu nedenlerle diyetimizde protein içeren gıdalara yer vermek çok önemlidir. Süt, yoğurt, et, tavuk, balık, kurubaklagiller, soya gibi gıdalar iyi protein kaynaklarıdır.
KULLANIM ORANI ÇOK ÖNEMLİDİR
Günlük alınması gerekli olan protein miktarı kilogram başına 0.8 gramdır. Tabii her birey için “doğru” protein miktarı, aktivite seviyeleri, yaş, kas kitlesi, fiziksel hedefler ve sağlık durumunu da içeren birçok faktöre bağlıdır. Örnek olarak 50 kg. orta aktiviteye sahip bir birey ortalama 40 gram protein almalıdır. Alınması gereken protein miktarının, protein kaynağı miktarı ile karıştırılmaması gerekir. 1 kase yoğurt 150 gramdır ancak 6 gram protein içermektedir. Benzer bir örnek olarak 30 gram kırmızı et de 6 gram protein içermektedir.
Gün içinde iyi dağıtım yapılmalı
Alınan proteinin kolay sindirilebilmesi, verimli kullanılabilmesi, elzem aminoasitlerin yeterli alınabilmesi için iyi kalite protein içeren çeşitli kaynaklardan gerekli miktarlarda alınması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için gün için ana öğünlerinizden birinde et/tavuk/balık/kurubaklagil çeşitlerinden birinin olmasını ve diğer öğünlerde de peynir/süt/yoğurt/ yumurta gibi besinlerin gün içine dağıtılarak tüketilmesini öneriyoruz.
Posa içeriği oldukça düşük
Kurubaklagiller gibi bitkisel kaynaklı proteinler dışında hayvansal kaynaklı protein içeren gıdaların posa içeriği oldukça düşüktür. Aşırı ve tekdüze protein tüketiminin kolon kanseri başta olmak üzere kanser hastalıklarının oluşma riskini arttırdığı yönünde sonuçlar bulunmaktadır. Yeterli posa almayan bireylerde barsak sağlığını olumsuz etkiler ve kabızlık oluşabilir. Gün içinde muhakkak sebze, salata, meyve ve tam tahıllı gıdaları tüketerek posa alımını artırmalıyız.
Pişirme şeklini ihmal etmeyin
Protein içeren kaynakları tüketirken (özellikle et ürünlerini) pişirme şeklininin de sağlık için olumsuz etkileri olabileceğini ihmal etmeyin . Et ürünleri yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde heterosiklik aminler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve ileri glikasyon son ürünleri(AGE) gibi zararlı bileşikler oluşabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.