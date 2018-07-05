Fazla kilolardan kalıcı olarak kurtulmanın ölçülü ve dengeli beslenmeyle mümkün olduğunu söyleyen Diyetisyen Ceysi Kazado, "Mideyi uzun süre aç bırakarak hızlı kilo verileceği düşüncesi birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Kişilerin diyette yapılan 5 hataya dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Diyetisyen Ceysi Kazado diyetteyken yapılan 5 hataya dikkat çekti. Kazado hataları şu sözlerle sıraladı:

MUTLULUK VE ENERJİ VEREN 5 BESİN!

"ÖĞÜN ATLAMAK VE UZUN SÜRELİ AÇ KALMAK"

Öğün atlamanın kilo verme sırasında yapılan en zararlı eylem olduğunu söyleyen Diyetisyen Kazado, "Vücudunuzu aç bırakmayın. Hep söylerim önemli olan kilo vermek değil yağdan kaybetmektir. Ne yazık ki uzun süreli açlıklarda sadece kas ve su kaybı gözlemleriz ve bu istenilen bir sonuç değildir. Metabolizma açlığı mide açlığına benzemez, bu nedenle metabolizmanın iyi çalışması için az az ve sık sık olacak şekilde beslenmemiz gerekmektedir. Sabah, öğle ve akşam gibi ana öğünler ve her ana öğünden 2-2,5 saat sonra mutlaka minik ara öğünler tüketilmelidir" diye konuştu.

"LIGHT ÜRÜNLERDEN SIKÇA TÜKETMEK"

Light ürünlerin de kalorisi olduğunu hatırlatan Kazado, "Light ürünlerin kalorisi diğer besinlere göre daha az olmakla birlikte miktara dikkat etmeden tüketmek kilo aldırabilir. Ve ne yazık ki, light ürünleri tüketirsek asla içeriğini incelememek aslında yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Çünkü light dahi olsa hazır paketli ürünlerin birçoğunda şeker bulunmaktadır. Bu yüzden bu ürünleri sınırsızca tüketemeyiz, onların da porsiyon kontrolünü ayarlamamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"YUMURTA ZARI EKLEM AĞRILARINI AZALTIYOR"

"BAŞKALARININ DİYETLERİNİ UYGULAMAK"

DHA'nın haberine göre; diyet listesinin kişinin sağlık durumuna göre değişeceğini ifade eden Kazado, "Boy, kilo, yaş gibi kriterlerine, beslenme alışkanlıklarına, ekonomik düzeyine, hareket düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca diyet listesinin kişiye göre güncellenmesi yani "takibi" gerekmektedir. Ne yazık ki internet gibi pek çok yerde verilen diyet listeleri ciddi enerji, vitamin, mineral kısıtlamaları olan programlardır. Metabolizmada çeşitli sorunlara neden olan bu diyetlere bulaşan insanların pek çoğu kilo vermeyi başarmaktadır ancak o kiloyu sudan kaybettikleri için verdikleri kiloları fazlasıyla tekrar geri almaktadır. Unutmayın ki, diyet kişiye özgüdür. Bir başkasının diyeti size uygun değildir" dedi.

"SU YERİNE ÇAY, KAHVE TÜKETMEK"

Çay ve kahvenin vücutta bulunan suyu emdiğini söyleyen Kazado, "Gerekli miktarda su tüketimi vücutta ödem oluşmasını engellemektedir. Sindirim enzimlerinin çalışması için gerekli olan suyun yeterli miktarda tüketilmemesi, hem sindirim sistemini hem de metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Günlük su tüketiminin gerekenden az olması, çay veya kahve tüketimin fazla olması, vücudu susuz bırakan, metabolizmayı yavaşlatan ve şişkinliğe yani ödeme sebep olan etkenlerdendir. Bu yüzden canımız bir şey içmek istediğinde ilk olarak çay, kahveye değil mutlaka suya yönelelim" tavsiyesinde bulundu.

BU AĞRILARIN SEBEBİNE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ...

"KARBONHİDRAT TÜKETMEMEK"

Vücudun karbonhidrata, yağa ve proteine ihtiyacı olduğunu belirten Kazado, "Bunlardan herhangi birini tüketmemek tek tip beslenmeye yönelmek bizim için iyi olmayacaktır. Ve düşünülenin aksine ekmek bizim için en kaliteli ve güzel karbonhidrat kaynağıdır. Siz de mutlaka diyetisyeninizin verdiği porsiyonlarda ekmeği beslenme listenizden çıkartmayın. Tabi ki, bu ekmeklerin beyaz unlu olmamasına dikkat etmeliyiz" dedi.