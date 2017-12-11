Doğal yaşam alanındaki kelebekler stresten uzaklaştırıyor

Avrupa'nın en büyük Türkiye'de tek olan kelebek bahçesi, Hazreti Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

İHA'nın haberine göre kelebek figüründeki yapı içinde 26 dereci ile 28 derece arasında sıcaklık ve yüzde 70 ila 80 derece arasında nemli ortamda larvadan çıkarak kanat çırpan kelebekleri gözlemleyen ziyaretçiler stresten uzaklaşıyor.

98 türe ait 20 bin tropikal bitkiye ve 15 türde yaklaşık 6 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçeyi ziyaret edenler omuzlarına konan kelebeklerle fotoğraf çektiriyor.

Kelebek bahçesine ilk kez gelenler tropikal bir ortamda hazırlanan bahçede binlerce bitki ve kelebeğin doğal yaşamlarına şahit oluyor.