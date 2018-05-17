Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Recep Peker Caddesi'nde bulunan Plaza, 2 bodrum, Zemin ve 10 katlı, 92 adet bağımsız bölümden oluşuyor.

Plazanın ofis bölümü dışında, market ve sinemanın da bulunduğu alışveriş merkezi alanı da mevcut.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Antalya 2000 Plaza'nın Kar Otomotiv ve Tekstil Ticaret Limited Şirketi'ne KDV hariç 10.600.000-TL peşin bedelle satılmasına karar verildi.

Açıklamada EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme raporunda plaza için 13.8 milyon TL tutarında bir değerleme yapıldığına işaret edilerek, neden değerinin altında satıldığına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Satışın peşin ödeme şartıyla yapılacak olması, 13.05.2015 tarihinde yapılan KAP açıklamasından bugüne kadar geçen süre içinde herhangi bir ciddi alıcı adayının çıkmaması ve günümüz ekonomik koşulları."

Doğuş holding bu satıştan 4,1 milyon TL zarar etti.