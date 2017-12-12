Dolar fiyatları geçen haftayı 3.85 altında kapatmasının ardından dün, haftanın ilk gününde daha da düşerek 3.8364 TL ile düşüşünü sürdürmüştü. TL'nin dolar karşısında değer kazanmasında TÜİK'ten gelen büyümedeki son dakika haberleri ve Manhattan'da gerçekleşen patlama da etkili oldu.

Öte yandan, Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceği beklentisi ve pesonun öncülüğünde gelişmekte olan ülke paralarının değerlenmesiyle Türk Lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor.

Dolar / TL kuru 12 Aralık sabahı sabah 07:00'da yatay seyrediyor ve 3.8384 liradan liradan işlem görüyor. Euro da aynı saatlerde 4.51 liranın biraz üzerinde el değiştiriyor.

Dolar fiyatlarında piyasaların gözü Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED'in, Perşembe günü ise TCMB'nin açıklayacağı faiz kararları olacak. ABD'de açıklanacak olan önemli veriler arasında tüketici enflasyonu ve perakende satışlar yer alıyor.

Jeopolitik gelişmeler, Kudüs meselesi, AB ve NATO ile ilişkiler de yakından izleniyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) ise geçen hafta TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık'taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB'nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.

Bankacılar TCMB'nin piyasa öngörülerine aksi bir adım atması halinde TL'de sert satış baskısı görülebileceğini belirtiyorlar.



Merkez Bankası'nın da yakından takip ettiği Aralık ayı beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 10.68'den yüzde 11.74'e yükselmişti.

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