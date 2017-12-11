Altın fiyatları cuma günü dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 154,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybıyla 153,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 252 lira, Cumhuriyet altını 1.030 liradan satılıyor.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?



Çeyrek altın fiyatı Kapalıçarşı'da 252 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında güne alış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kazancıyla 1.249,9 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içinde büyüme verisinin iyi gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımına gideceği yönündeki beklentilerin piyasalardaki iyimserliği desteklediğini ifade etti.

Memiş, iyimserliğin sürmesi durumunda dolar kurundaki düşüşlerin devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 153,5 liranın destek, 155,5 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.242 doların destek, 1.250 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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