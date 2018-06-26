Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolarda seçim stresinin kalkmasıyla önceki gece Asya piyasalarında başlayan düşüş dün doları 4.54 TL seviyesine kadar indirmişti. Ancak bu seviyeden yurtdışı piyasaların da etkisi ile başlayan düşüş doları 4.72 TL seviyesine kadar yükseltti.

Sonrasında piyasanın 4.67-4.69 bandında dengelendiği görüldü.

Bugüne bakıldığında dünkü seviyelerin korunduğu görülüyor. Dolar saat 07.30 itibariyle 4.6820 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.4870 TL oldu.