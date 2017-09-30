Progresif metal müziğin en meşhur gruplarından Dream Theater Images & Words albümlerinin 25. yılı kapsamında Türkiye’ye geliyor. İzleyiciler bu özel etkinlikte, hem albümün tamamını hem de grubun diğer parçalarını dinleme fırsatı bulacak. 10 Ekim’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konser öncesi grubun solisti James LaBrie’le konuştuk. HT Cumartesi'de Mete Aker röportajı...

Türkiye’deki önceki konser deneyimleriniz nasıldı?

Türkiye’deki tüm konserlerimiz harikaydı ve bizim Türkiye’nin her tarafında muhteşem ve adanmış hayranlarımız olduğu konusunda emin olmamızı sağladı.

Gelenler konserden ne beklemeli?

Images and Words albümünün bütünlüğüyle geçmişte yaşananları hatırlamak... Konser iki bölüm olacak. Birincisi Images and Words albümü, diğeriyse öteki albümlerimizden parçalardan oluşacak. Işıklandırma ve ses mükemmel olacak.

Albümün tamamını çalmak hakkında neler hissediyorsunuz?

Albüm ilk çıktığında ne olduğunuzu ortaya çıkarıyor. Hayranlarımız için güzel, nostaljik bir deneyim.

Eren Bağbuğ’la çalışma deneyimi nasıldı?

Eren’le çalışmak harikaydı. Çok yetenekli bir müzisyen. Onunla çalışma fikrine Jordan’ın arkadaş olması vesilesiyle vardık.

Favori Dream Theater parçanız?

Moduma ve o anki duyguma göre değişiyor. Özel olarak değinmek gereken çok parça var. Ancak çoğu parçamızı söylemeyi ve performans vermeyi seviyorum.

Neler dinlersiniz?

Alternatif, rock, heavy metal, caz ve Pop dinliyorum. Bugünlerde Tori Amos, Björk, Switchfoot, Mutemath, Young the Giant, Bell X1, One Republic ve John Coltrane dinliyorum.

Unutulmaz ya da eğlenceli anılarınız var mı?

Images and Words’ün turunda bir şarkı esnasında saçım John Myung’un bas gitarına takılmıştı. Saçımı gitarından kurtarmaya çalışmak komikti.