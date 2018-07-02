2018 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçları tamamlanıp çeyrek finale kalan takımlar belli olurken, elenen ülkelerin taraftarları da Rusya’yı gruplar halinde terk ediyor. Elenen ülkelerin taraftarları maçların yapıldığı Rusya’daki şehirlerden İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı olarak ülkelerinin yolunu tutuyor.
THY, Rusya’ya taraftar taşımasında olduğu gibi dönüşlerde de önemli rol oynuyor. Dönüşe geçen birçok taraftar grubu, Rusya’dan THY ile İstanbul’a gelerek transit olarak yine THY uçakları ile ülkelerine uçmayı tercih etti.
THY’Yİ TERCİH ETTİLER
THY’nin Rusya’dan çıkış ve İstanbul bağlantılı elenen ülkelere seferlerde yolcu doluluklarında artış meydana geldi. Özellikle cuma günü dönüş yapan taraftar grupları Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde dikkat çekti. Bu da cuma günü Türk Hava Yolları’nın yolcu rakamlarına olumlu olarak yansıdı.
Yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin seyahatleri ile yolcu ve uçuş trafiği artan THY’ye, taraftar dönüşleri de eklenince cuma günü dünya genelinde milli hava yolu şirketinin sefer ve yolcu sayısı dikkat çekici rakama ulaştı.
Geçen hafta Güney Kore’ye yenilerek kupaya veda eden Almanya, en sürpriz sonuçlardan birine imza atmıştı
ARJANTİNLİ DE GİDİYOR
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Cuma günü 1519 sefer yaptık. Bu seferlerde 243 binden fazla yolcumuzu emniyet, konfor ile yerlerine ulaştırdık. Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor. THY, emniyet ve konfor ile sizlere hizmet etmekten gurur duyuyor” dedi.
THY’yi tercih edenler arasında Suudi Arabistan, İran, Mısır, Peru, Nijerya, Güney Kore, Panama, İzlanda, Almanya gibi ülkelerin taraftarları da bulunuyor. İkinci tur maçlarında elenen takımlardan biri olan Arjantin’in taraftarlarının da THY’yi tercih ettiği, Rusya’dan, İstanbul aktarmalı Buenos Aires seferlerine büyük ilgi olduğu belirtildi.
ARAP HAVAYOLLARI’NDAN BİLAL EKŞİ’YE ZİYARET
Arap Havayolları Birliği Genel Sekreteri Abdül Wahab Teffaha, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi ziyaret etti. Ekşi, Teffaha ile faydalı bir toplantı yaptıklarını dile getirdi.
AHL’DEN 153 BİN KİŞİ SEYAHAT ETTİ
Türk Hava Yolları da dahil yerli ve yabancı havayolu şirketleri ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan cuma günü 153 bin kişi seyahat etti. Dış hat seferlerinde 53 bin kişi giriş, 48 bin kişi ise çıkış yaptı. iç hatlarda ise 26 bin geliş ve 26 bin de gidiş yaşandı.
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