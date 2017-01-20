20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Obama'nın yeni evi

26 Mayıs 2016 Perşembe, 10:38:05

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık görevini Donald Trump'a devrettikten sonra Washington'da yaşamaya devam edecek

  • 1
    1 | 41

    Bugün görevini Donald Trump'a devredecek olan Barack Obama, emeklilik günlerini 9 yatak odası, bir egzersiz odası ve 8 banyosu bulunan 5.3 milyon dolar değerindeki bu evde geçirecek.

  • 2
    2 | 41

    Obama'nın yeni evi, 8 bin 200 metrekare alan üzerine kurulu.

  • 3
    3 | 41

    Obama, evi Bill Clinton'un basın sözcüsü olarak görev yapan Joe Lockhart'tan kiraladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    adamlar yaşıyor yaşamasını da biliyor
Kalan karakter : 300