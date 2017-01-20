DÜNYA
Obama'nın yeni evi
26 Mayıs 2016 Perşembe, 10:38:05 | Güncelleme: 20 Ocak 2017 Cuma, 16:48:44
ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık görevini Donald Trump'a devrettikten sonra Washington'da yaşamaya devam edecek
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Bugün görevini Donald Trump'a devredecek olan Barack Obama, emeklilik günlerini 9 yatak odası, bir egzersiz odası ve 8 banyosu bulunan 5.3 milyon dolar değerindeki bu evde geçirecek.
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Obama'nın yeni evi, 8 bin 200 metrekare alan üzerine kurulu.
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Obama, evi Bill Clinton'un basın sözcüsü olarak görev yapan Joe Lockhart'tan kiraladı.
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1928 yılında inşa edilen evin üst katında Obama'nın çalışma odası yer alıyor.
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Obama'nın başkanlık görevinin ardından hayatını sürdüreceği ev, başkent Washington'da bulunuyor.
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Obama'nın bu sıra dışı kararını 14 yaşındaki kızı Sasha'nın lise eğitimini sekteye uğratmak istememesi nedeniyle verdiği ifade ediliyor.
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Obama, kızı Sasha'nın eğitim gördüğü Sidwell Friends School'a yıllık olarak 36 bin 360 dolar ödüyor.
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Başkan Obama, verdiği bir röportajda lise eğitimine devam eden birinin naklini başka okula aldırmanın zor olduğunu ifade etmişti.
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Joe Lockhart, 1988 yılının Ekim ayından 2000 yılının Eylül ayına kadar Bill Clinton'un basın sözcülüğü görevini yürütmüştü.
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OBAMA YENİ EVİNE TAŞINMAYA BAŞLADI
Barack Obama, görevi Donald Trump'a devretmesine iki gün kala yeni evine taşınmaya başladı.
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İşçiler Obama ailesinin eşyalarını yeni evlerine taşırken
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İşte Obama ailesinin yaşayacağı o evden kareler...
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