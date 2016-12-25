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DÜNYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

07 Ekim 2016 Cuma, 16:04:30

İşte 2016 yılı itibariyle dünyanın en güçlü hava kuvvetleri...

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