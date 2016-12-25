07 Ekim 2016 Cuma, 16:04:30 | Güncelleme: 25 Aralık 2016 Pazar, 12:54:00
İşte 2016 yılı itibariyle dünyanın en güçlü hava kuvvetleri...
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KUZEY KORE'DEN ABD'YE REST!
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Lee Yong-pil, ABD kendilerini hedef aldığı sürece nükleer testlere devam edeceklerini söyledi.
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"Nükleer tehdit sürdükçe Kuzey Kore geri adım atmayacak" diyen Kuzey Koreli yetkili, "ABD kıyılarımıza yakın bölgelerde nükleer silahlara sahip. Ülkemizi, başkentimizi ve sevgili liderimiz Kim Jong-un'u hedef alıyorlar." dedi.
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Güney Kore ve ABD'nin kendilerinin nükleer testlerini 'giderek artan oranda agresif' olarak tanımlamasıyla ilgili konuşan Lee Yong-pil; "Önleyici nükleer silahlar sadece ABD'nin tekelinde olan bir teknoloji değil.
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Eğer ABD'nin nükleer silahlarını bize karşı kullanacağını düşünürsek, ilk biz kullanırız. Yeterli teknolojimiz var. Ülkemizi korumak için nükleer silahlara sahip olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
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Kore yarımadasında tansiyon Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle 2016 başından itibaren yeniden yükselmişti.
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Geçtiğimiz Eylül ayında, tarihinin en güçlü nükleer denemesini(20-30 kiloton) yapan Kuzey Kore, bölgede 5.3 şiddetinde bir depreme neden olmuştu. Kuzey Kore'nin önceki denemeleri Ocak 2016 (6-10 kiloton), 2013 (6-16 kiloton), 2009 (2-5 kiloton) ve 2006'da (1-2 kiloton) yapılmıştı.
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RUSYA EN BÜYÜK NÜKLEER BOMBARDIMAN UÇAĞINI ABD SINIRINA GÖNDERDİ!
Dailystar.co.uk'un haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı belgeyle, Rus ordusuna ait nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip uçaklarını ABD sınırına yakın bir bölgeye taşıyor.
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İki süper güç arasındaki ilişkiler son günlerde yaşanan Suriye konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bozulmaya başlamıştı. Kremlin, Rus halkına "savaşa hazırlıklı olun" uyarısında bulundu.
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Uzun menzile sahip "Blackjacks" ve "Bears" lakaplı bombardıman uçakları Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ABD sınırına yakın bölgelerde devriye yapacak.
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Bunun öncesinde Rusya, Avrupa'nın Finlandiya sınırında savaş jetleriyle devriye uçuşları başlamıştı.
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Ayrıca Rusya, TU-95Ms ve TU-22M3s model stratejik bombardıman uçaklarını da Pasifik Okyanusu üzerinden Hawaii ve Japonya'daki Guam Adası'nda bulunan ABD askeri üssüne yakın yerlere transfer edecek.
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Binlerce asker ve tank Baltık denizinin yakınlarına, kıtalararası balistik nükleer füzeler ise ülkenin doğusunda bulunan sınırlara yerleştirildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'da yayınlanan Izvestia gazetesine konuyla ilgili verdiği demeçte; "Filoların dağıtım planı tamamlanmak üzere. Uzun menzilli bombardıman uçaklarının, ülkenin doğusu ve merkezinde bulunan askeri bölgelere konuşlanacak" dedi. Rusya geçtiğimiz aylarda da askeri birliklerini ülke sınırlarına konuşlandırmıştı.
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Rusya'nın, ABD'nin Guam'daki askeri üssüne karşı dikkatli olmasının sebebi, ABD'nin geçtiğimiz günlerde nükleer silah taşıyabilen gizli bombardıman uçaklarını oradaki üssüne transfer etmiş olması.
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NATO ve Kremlin, dünyaya son saniyelerini yaşatabilecek güçte nükleer silahlara sahip.