Putin, Karlov'un cenaze töreni için basın toplantısını erteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesinin ardından yıllık basın toplantısını erteleyerek, cenaze törenine katılacağını duyurdu.
TASS haber ajansına göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un cenaze töreni Perşembe günü gerçekleşecek. Devlet Başkanı Putin, yıllık basın toplantısını erteleme kararı aldı. Başkan, cenaze törenine katılacak. Yıllık basın toplantısı 23 Aralık'ta yapılacak" dedi.
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