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DÜNYA

Rusya'daki facianın ardından Putin harekete geçti

Rusya'da içinde alkol bulunan vücut losyonunu içerek ölenlerin sayısının 62'ye yükselmesinin ardından Putin, alkollü ürünlerin satışıyla iglili yeni önlemler alınması için talimat verdi

22 Aralık 2016 Perşembe, 11:32:12 Güncelleme: 15:55:40 AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede vücut losyonu içerek alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine, alkol içeren ürünlerin satışıyla ilgili sıkı önlemler alınması konusunda harekete geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin 6. büyük kenti İrkutsk'ta içinde alkol bulunan vücut losyonunu içerek yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye çıkarken, 40 kişinin tedavisi sürüyor.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in alkol içeren ürünlerin satışıyla ilgili daha sıkı önlemler alınması konusunda gerekli talimatları verdiği bildirildi. Alkol içeren parfüm, losyon ve temizlik ürünlerinin satışıyla ilgili daha sıkı yasaların getirileceği belirtilen açıklamada, bu tür ürünlerin etiketleriyle ilgili de yeni düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca içki kaçakçılarına yönelik daha sert cezaların uygulanacağına işaret edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, şişesinin üstünde "dahili kullanım için değildir" uyarısının yer almasına rağmen losyonun alkollü içecek gibi kullanıldığını açıklamıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, losyonda etil alkol yerine metanol kullanıldığı tespit edilmişti. Soruşturma çerçevesinde losyonun satışıyla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

 

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