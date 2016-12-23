DÜNYA
New York'ta dev binada yangın! Yaralılar var...
23 Aralık 2016 Cuma, 08:06:27 | Güncelleme: 08:15:52
AA
New York'ta 33 katlı bir binada çıkan yangında yaralanan 4'ü itfaiyeci 24 kişi tedavi altına alındı
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ABD'nin New York kentinde çok katlı bir binada çıkan yangında, 4'ü itfaiyeci 24 kişi yaralandı.
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Manhattan’ın Batı Yakası'nda, 59. Sokak'ta 33 katlı ve 465 daireli bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 170 itfaiyeciden oluşan ekipler sevk edildi.
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İtfaiye görevlileri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale etmekte zorlandı.
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Yangın nedeniyle yaralanan 4'ü itfaiyeci 24 kişi, tedavi altına alındı.
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Yaralılardan 6'sının hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.
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