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New York'ta dev binada yangın! Yaralılar var...

23 Aralık 2016 Cuma, 08:06:27 AA

New York'ta 33 katlı bir binada çıkan yangında yaralanan 4'ü itfaiyeci 24 kişi tedavi altına alındı

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    ABD'nin New York kentinde çok katlı bir binada çıkan yangında, 4'ü itfaiyeci 24 kişi yaralandı.

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    Manhattan’ın Batı Yakası'nda, 59. Sokak'ta 33 katlı ve 465 daireli bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 170 itfaiyeciden oluşan ekipler sevk edildi.

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