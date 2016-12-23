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DÜNYA

Kuzey Kore, Ban'a yüklendi: İnsan maskeli bukalemun

Güney Kore devlet başkanlığı için aday olabileceği sinyalleri veren BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a yüklenen Kuzey Kore basını, 'koşullara göre renk değiştiren fırsatçı' dedi

23 Aralık 2016 Cuma, 11:14:48 Güncelleme: 11:42:12

Kuzey Kore basını, görevi devretmeye hazırlanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Güney Kore devlet başkanlığına aday olma ihtimalini alaycı ifadelerle eleştirdi.

Kuzey'in devlet kontrolündeki Uriminzokkiri internet sitesinde yer alan yorum yazısında, Ban'ın muhtemel başkan adaylığı "ipe sapa gelmez" olarak nitelendirildi.

Yazıda Ban için "insan maskeli bukalemun" ifadesi kullanıldı ve BM Genel Sekreteri'nin son on yıldaki icraatlarının "utanç ve kınama" vesilesi olduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

Ban'ın Kore siyasetinde "rüzgar nereden eserse oraya yelken açan, koşullara göre renk değiştiren bir fırsatçı" olarak kötü bir üne sahip olduğu öne sürülen yazıda, "Eskilerin bir değişi vardır: Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ban'ın omzundaki bu utanç ve eleştiri yüküne rağmen içine gizlediği başkanlık özlemi, yalnızca boş ve aptalca bir rüya olarak tanımlanabilir." ifadeleri yer aldı.

BM genel sekreterliği görevini yıl sonunda bırakacak olan Ban, Güney Kore devlet başkanlığı adaylığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı, öte yandan üst düzey diplomat, bu göreve olan ilgisini gizlemiyor.

Hafta başında New York'ta Güney Kore basınının temsilcileriyle bir araya gelen Ban, ülkesi için "kendini yakmaya hazır olduğunu" söylemişti. Güney Kore medyası bu beyanı Ban'ın şimdiye kadar başkanlık için verdiği en güçlü sinyal olarak yorumladı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin meclis tarafından yetkilerinin elinden alınmasına varan yolsuzluk skandalının ardından gözler muhtemel bir başkanlık seçimine çevrildi. Anayasa Mahkemesi, yetkileri elinden alınan Park'ın görevden tamamen azledilip edilmeyeceğine dair altı ay içinde karar verecek.

Park görevden azledilirse ülkenin yeni başkanı belirlemek için 60 gün içinde seçime gitmesi gerekiyor. Ban, muhtemel bir seçimde en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

 

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