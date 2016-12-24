24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İsrail Filistin BMGK
DÜNYA

Filistin yönetimi: BMGK'nın kararı İsrail politikasına büyük bir tokattır

Filistin yönetimi, BMGK'nın İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetleri hakkındaki kararını değerlendirdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 01:36:57 Güncelleme: 01:39:35 AA

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın alınmasını, "İsrail politikasına büyük bir tokat" olarak nitelendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "BMGK'nın kararı, İsrail politikasına büyük bir tokattır." ifadesine yer verdi.

Ebu Redine, bu kararla İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası düzeyde kınandığı ve iki devletli çözüme güçlü destek verildiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise kararın, BMGK'dan çıkan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Ureykat, Filistin resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar, barış ve güvenliğin zaferidir. Karar, barış ve güvenliğin, yerleşim birimleri, adam öldürme, abluka ve terörle değil, işgalin sona ermesi, Filistin devletinin kurulması ve askıda kalan sorunların çözümüyle gerçekleşeceği konusunda uluslararası görüş birliğini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Aşravi, "Kararın, uluslararası kanunlara göre barış fırsatını yok eden yerleşim birimlerini yasa dışı ve savaş suçu kabul etmesi gerekirdi. Bu gibi kararların İsrail'i caydırmayacağını biliyoruz ancak bunlar dünyanın, yerleşim birimlerine razı olmadığını gösteriyor. Yerleşim birimlerinin devam etmesi, bölge ve dünya için çok tehlikeli." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın İsrail kararını değerlendirdi
DÜNYA

Dışişlerinden BMGK'nın İsrail kararı hakkında ...
İsrail'den BMGK kararına ilk tepki
DÜNYA

İsrail'den BMGK kararına ilk tepki
BMGK'da kritik İsrail kararı kabul edildi
DÜNYA

BMGK'da kritik İsrail kararı kabul edildi
İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak
DÜNYA

İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak
BMGK'da İsrail oylaması ertelendi
DÜNYA

BMGK'da İsrail oylaması ertelendi

BM Güvenlik Konseyi insani yardım süresini uzattı
DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi o süreyi uzattı
Karlov suikastinden sonra bir şüpheli ölüm daha!
DÜNYA

KARLOV SUİKASTİNDEN SONRA BİR ŞÜPHELİ ÖLÜM DAHA!
O ülkeye askeri müdahale gelebilir!
DÜNYA

O ÜLKEYE ASKERİ MÜDAHALE GELEBİLİR!
Barzani'den PKK'ya: Ya çıkın ya da vururuz
DÜNYA

BARZANİ'DEN PKK'YA: YA ÇIKIN YA DA VURURUZ
Irak ordusu Musul'da ilerliyor
DÜNYA

IRAK ORDUSU MUSUL'DA İLERLİYOR
BM kararı İsrail'i salladı! İki büyükelçiyi geri çağırdılar...
DÜNYA

YÜKSEK GERİLİM! İSRAİL'İN HEDEFİNDE OBAMA VAR...
Eski sevgilinin intikamı düğünü karıştırdı!
DÜNYA

ESKİ SEVGİLİNİN İNTİKAMI DÜĞÜNÜ KARIŞTIRDI!