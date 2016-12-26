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nülüfer rahmani
DÜNYA

Afganistan'ın ilk kadın pilotu ABD'ye gitti, geri dönmedi!

Afganistan'ın ilk kadın pilotu Nilüfer Rahmani, aldığını ölüm tehditleri nedeniyle ABD'ye sığınma başvurusunda bulundu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:17:42 Güncelleme: 13:30:56 HABERTURK.COM

Afganistan Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu Nilüfer Rahmani, ABD'ye sığınma başvurusunda bulundu. ABD'ye eğitim için giden Rahmani, Afganistan'da can güvenliği olmadığını söyledi.

2013'te eğitimini tamamlayıp, pilot olduğu zaman manşetlere çıkan Rahmani, o dönem de bir çok ölüm tehdidi aldığını ancak bunlara rağmen görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Ancak Rahmani'nin ifadelerine göre, aradan geçen sürede işler daha da kötüye gitti ve Afganistan'ın ilk kadın pilotu ülkeden kaçmanın dışında bir çözüm yolu bulamadı.

Wall Street Journal'a konuşan Rahmani; "Ülkem için uçmayı çok seviyorum. Her zaman istediğim şey buydu. Ancak hayatım için endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sığınma başvurusu kabul edilirse, ABD Hava Kuvvetleri'nde ya da özel uçuşlarda uçmaya devam etmek istediğini söyleyen Rahmani; "Yaşadığım her şey ve çektiğim acıların tek sebebi uçmak istememdi, bu benim hayalimdi." şeklinde konuştu.

Rahmini, geçtiğimiz yıl ABD'de verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün sahibi olmuştu.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 5 saat önce
    ABD gideceğine Türkiye ye gelseydin neden Amerika..?
  • Misafir 5 saat önce
    cesur kadın ölüm tehditlerinden korkmuş :)
  • Misafir 5 saat önce
    aferim kıza dönme tabi
  • Misafir 6 saat önce
    ben olsam bende geri dönmem. huzur islamda
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