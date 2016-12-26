26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kanada
DÜNYA

Kanada’da mescit kundaklandı

Kanada'nın Quebec eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan Müslüman Kültür Merkezi, kullanılamaz hale geldi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 19:23:24 Güncelleme: 19:24:53 AA

Kanada'nın Quebec eyaletinin doğusundaki 25 bin nüfuslu Sept-Iles kentinde bulunan ve mescit olarak kullanılan Müslüman Kültür Merkezi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle mescit kullanılamaz hale geldi.

Quebec eyalet polisi, saldırının ardından soruşturma başlattı.

Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi’nin, onarılıncaya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

"İÇİM ACIYOR" 

Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi cemaatinden Nabil Matrajji, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçim acıyor. Burayı çok zor şartlarda tamir etmiştik. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Nefret mi, intikam mı, cehalet mi?" dedi.

EKİM AYINDA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR

Sept-Iles Müslüman Kültür Merkezi, ekim ayında da saldırıya hedef olmuştu. Kentte yaşayan bir grup Müslüman'ın satın aldığı merkeze giren saldırgan, kitaplıkları parçalamış ve duvarları kırmıştı. Saldırgan, saksılardaki toprağı etrafa saçarak mescidi kirletmişti.

Kanada'da son 3 ayda Calgary kentindeki iki ayrı mescide saldırı düzenlenmiş, Calgary Üniversitesinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren afişler asılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kanada’da cezaevinde isyan: 1 ölü, 8 yaralı
DÜNYA

Kanada’da cezaevinde isyan
Kanada'da dünyanın en eski su kaynağı bulundu
DÜNYA

Dünyanın en eski su kaynağı bulundu
ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den açıklama
DÜNYA

"Suriye'de gözlerimizin önünde insani bir felaket ...
Kanada Meksika’ya vizeyi kaldırdı
DÜNYA

Kanada o ülkeyle vizeyi kaldırdı
Kanada'dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar yardım
DÜNYA

O ülkeden Filistinli mültecilere 25 milyon dolar ...
Suriye'de çözüm arayışı için Kanada'da uluslararası toplantı
DÜNYA

Kanada'da Suriye toplantısı
ABD'li Korgeneral Townsend: Musul ve Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi iki yıl sürebilir
DÜNYA

ABD'Lİ KOMUTANDAN KRİTİK MUSUL VE RAKKA AÇIKLAMASI
Kazakistan, Suriye için evsahipliğine hazır
DÜNYA

KAZAKİSTAN, SURİYE İÇİN EVSAHİPLİĞİNE HAZIR
Japonya, Çin'in Pasifik'e ilerleyen ilk uçak gemisini gözlemleyecek
DÜNYA

PASİFİK OKYANUSU'NA DOĞRU İLERLİYOR!
Barack Obama: Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim
DÜNYA

"BU YIL YARIŞABİLSEM SEÇİMLERİ KAZANABİLİRDİM"
Koroda tek solist kaldı!
DÜNYA

KIZIL ORDU KOROSUNDA KALAN TEK SOLİST FACİADAN NASIL KURTULDU?
Elinde DEAŞ bayrağıyla sınırı geçti!
DÜNYA

ELİNDE DEAŞ BAYRAĞIYLA SINIRI GEÇTİ!