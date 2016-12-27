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DÜNYA

BM kararı sonrası İsrail'den 12 ülke için yaptırım!

İsrail, BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan yerleşim birimlerinin terk edilmesi yönündeki kararın ardından 12 ülkenin büyükelçileriyle ilişkileri sınırlıyor

27 Aralık 2016 Salı, 09:54:17 Güncelleme: 18:07:46 HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan İsrail'in Batı Şeria'da inşaa ettiği yerleşim birimlerini hemen ve tamamen durdurmasına yönelik kararın yankıları sürüyor. Karara çok sert tepki veren İsrail, şimdi de kararın altında imzası bulunan 12 ülkeye yönelik yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

CNN'in haberine göre İsrail, diplomatik ilişkilerinin bulunduğu ve Cuma günü alınan kararın altında imzası bulunan 12 ülkenin büyükelçilikleriyle her türlü iş ilişkisini askıya alacak.

İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Japonya, Ukrayna, Angola, Mısır, Uruguay, İspanya, Senegal ve Yeni Zelanda ile ilişkilerine sınırlama getiren İsrail'de, Netanyahu'nun bu ülkelerin dışişleri bakanları ile görüşmeyeceği ve bu ülkelerin elçilerinin İsrail Dışişleri Bakanlığı'na kabul edilmeyeceği belirtildi. Ek olarak İsrailli bakanların bu ülkelere yapacağı seyahatlere de sınırlamalar getirildi.

Elçilik ilişkilerini sınırlamaya yönelik bu hamlenin, İsrail'e ya da diğer ülkeler pratikte herhangi bir zarar vermesi beklenmiyor ancak bu hamle İsrail cephesinin karardan dolayı ne kadar kızgın olduğuna dair bir işaret olarak görülüyor.

Tasarıyı oylamaya götüren Yeni Zelanda ve Senegal'deki büyükelçilerini geri çağıran İsrail, ABD elçisinin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak durumla ilgili 'bilgi vermişti'.

 

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YORUMLAR 18
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 13:12
    duaya devam inşallah
  • maksutt 27 Aralık 2016 Salı 11:47
    PARANIN GÜCÜ....
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 11:28
    Bu işin içinde bir iş var neden mi çünkü! Misir, fransa, Ingiltere. Boşuna imzalamaz bunlari ayrica Türkiye nin neden imzasi yok acaba?
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 11:25
    dünya 5 den büyüktür
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 11:04
    bu kararın altında bizim ülkenin neden imzası yok acaba
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 10:39
    İsrail değil Çin sanki
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 10:26
    Git güney amerikada ülke kur ne işin var ortadoğuda. petrole geldiniz yıllardır sömürüyorsunuz.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 10:07
    bm ye helal olsun ilk defa müslüman ülkeyi savundu filistin özgürleşecek inşallah
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