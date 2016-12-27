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DÜNYA

Çavuşoğlu Lavrov'la Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı

27 Aralık 2016 Salı, 11:29:47 Güncelleme: 12:42:04 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede Suriye bağlamındaki güncel gelişmeler ele alındı.

Reuters'ın RIA'dan aktardığı habere göre iki bakan, Suriye'de ateşkes anlaşmasına hızlıca varılması konusunun önemine vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Suriye'de ateşkes ilan edilmesi için girişimlerde bulunulması konusunda anlaşmaya varıldığını ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan muhtemel barış görüşmeleri için hazırlıkların görüşüldüğünü duyurdu.

Açıklamada görüşme sırasında, "(Suriye'de) askeri hareketlerin sonlandırılmasına yönelik parametrelere dair anlaşmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasının önemi, ılımlı muhalefetin terörist gruplardan ayrılması ve Astana'daki toplantı için gerekli hazırlıkların yapılması" konuları üzerinde konuşulduğu belirtildi.

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