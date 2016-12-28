28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
fransa rusya suriye
DÜNYA

Fransa'dan Rusya'ya Suriye desteği

Fransa, Suriye'de kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya ve diğer ortaklarla işbirliği yapmaya hazır

28 Aralık 2016 Çarşamba, 01:30:31 Güncelleme: 10:13:12 DHA

Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Jean-Maurice Riper Fransa’nın Suriye savaşını sona erdirmek için Rusya ile işbirliği yapmak istediğini, Fransa ve Rusya’nın terörle mücadelede hemfikir olduğunu dile getirdi.

Fransız diplomatı, Moskova ile Paris’in geçtiğimiz Pazartesi günü BMGK’nin onayladığı insani kararname konusunda görüşmeler yaptığına dikkat çekti. Söz konusu kararname, uluslararası komitenin Halep’ten sivillerin tahliye edilmesini takip edeceğini ve sivillere insani yardım sağlanacağını öngörüyor.

Riper, “Tabii ki savaşı sona erdirmek için Rusya ile, diğer ortaklarımız ile işbirliği yapmak istiyoruz. Moskova da bunu kabul ediyor. Simdi yapılması gerekenler konusunda hemfikir olmasak da işbirliği yapmamızın gerekli olduğunu anlıyoruz. Hepimiz terörü yok etmek istiyoruz. Rusya ve Fransa, terörün tüm şekillerine karşı mücadelede hemfikir“ diye konuştu.

RİA Novosti’ye konuşan Riper, Suriye’de askeri suç soruşturma mekanizmasının oluşturulması ile ilgili Birleşmiş Milletler zirvesinde onaylanan kararın Rusya’ya ya da Şam’a karşı olmadığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye’de işlenen askeri suç soruşturma mekanizmasının oluşturulmasına dair karar BM Genel Kurulu tarafından onaylandı. 105 ülke belgenin lehine, 15 ülke aleyhine oy kullandı, 52 ülke ise buna çekimser oy verdi. Rusya, Çin, İran, Suriye, Cezayir, Beyaz Rusya, Kırgızistan kararnameyi kabul etmedi. ‘Rossiyaskaya gazeta’ya konuşan Rusya’nin daimi BM temsilcisi Vitaliy Çurkin, BM’nin bu tür kurum oluşturmak için yeterli yetkiye sahip olmadığını dile getirdi.

Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Riper, “Kararnameye göre çatışmanın tüm taraflarınca işlenen tüm suçların soruşturulması gerekiyor. Sivillere, insani konvoylara, hastanelere vurulması olmaz. Maalesef savaş olduğu zaman tüm taraflar suç işliyor. Soruşturma komitesi, yapılanlarını inceleyecek. Komitenin Suriye’de işlenen tüm suçlarını soruşturacağını bir daha dile getirmek istiyorum“ şeklinde konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları. ...
Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!
DÜNYA

Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı!
Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, Karlov suikastini kınadı
DÜNYA

Houston Başkonsolosu Alkan, Karlov suikastini kınadı
"PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı"
DÜNYA

ABD'den terör örgütü PKK ve Sincar tepkisi
Suriye'de hava saldırısı: 23 ölü
DÜNYA

Suriye'de hava saldırısı: 23 ölü
Kuveyt'ten "Halep'teki soykırım"ın UCM'ye taşınması çağrısı
DÜNYA

Kuveyt'ten Halep çağrısı
California'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA

CALİFORNİA'DA DEPREM!
ABD'den PYD'ye son iki haftanın en büyük sevkiyatı!
DÜNYA

ABD'DEN PYD'YE DEV SEVKİYATI!
İsrail'den çok sert tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
DÜNYA

İSRAİL'DEN ÇOK SERT TEHDİT: BUNU SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDERİZ
Rus uçağının kokpitinde panik! İşte pilotların son konuşmaları...
DÜNYA

RUS UÇAĞININ KOKPİTİNDE PANİK! İŞTE PİLOTLARIN SON KONUŞMALARI...
ABD'den 'terörü desteklemiyoruz' açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN 'TERÖRÜ DESTEKLEMİYORUZ' AÇIKLAMASI
Rusya'dan Erdoğan'ın açıklamalarına destek
DÜNYA

RUSYA'DAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DESTEK