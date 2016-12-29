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suriye esed
DÜNYA

Reuters: Esed seçimlere kadar kalacak

Reuters'a konuşan bazı kaynaklar, Esed'in seçimlere kadar görevde kalacağını ve ardından görevi devredeceğini bildirdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 17:59:49 Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 00:32:17 HABERTURK.COM

Reuters'a açıklamada bulunan kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in en az birkaç sene daha görevde kalacağını ve gelecek seçimlerde görevini devredeceğini bildirdi.

Bazı kaynaklar, Esed'in akıbetinin üç ülke arasındaki anlaşmayla belirleneceğini, Esed'in ardından daha az kutuplaşmış bir adaya yerini bırakacağını öne sürüyor.

Fakat İran'ın henüz bu konuda ikna edilemediği belirtilirken, Esed'in kendisi ve ailesini garantiye alarak eninde sonunda gideceği söyleniyor.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi direktörü Andrey Kortunov, bazı kişilerin liderlik için bahsinin geçtiğini fakat bu isimleri açıklayamayacağını belirtti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 saat önce
    seçime gidecek halkmı kaldı
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