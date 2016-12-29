Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes ve barış görüşmeleri için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Putin, Türkiye ve Rusya'nın garantör olacağını duyurdu.

Ateşkesin 30 Aralık'ta 00.00'da yürürlüğe gireceği, Suriye ordusunun bu tarihte operasyonları durduracağı açıklandı.

Suriye ordusu, anlaşmanın DEAŞ ve El Nusra'yı kapsamadığını duyurdu.

ATEŞKES ANLAŞMASININ DETAYLARI

Anlaşmayı muhalefet adına Suriye ulusal koalisyonu içerisinde yer alan 7 örgütün imzaladığı belirtiliyor. Sürecin garantörleri Türkiye ve Rusya olacak.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre garantör ülkeler arasında sürekli kırmızı hat kurulacak.

Garantör ülkeler, süreci gözlemlemek için kendi garantör oldukları gruplar için Suriye'ye yetkili gönderecek. Bu yetkililer süreci kontrol edecek.

Anlaşmayı ihlal eden tarafa yaptırım uygulanacak. Bu yaptırıma Astana toplantısında karar verilecek.

Astana toplantısı sonrasında siyasi geçiş süreci başlayacak.

Taraflar siyasi geçiş sürecinde anlaşılıncaya kadar kendi bulundukları bölgelerin dışına çıkmayacak.

Sadece terör örgütleriyle silahlı mücadele yapılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı:

"Bilindiği gibi, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüyoruz.



Bu çabalarımızın sonucunda, Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.



BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır.



Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir.



Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir.



Bu ateşkese tüm tarafların riayet etmesi önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya çatışmasızlık durumuna güçlü destek vermekte olup , bunun takibini de birlikte yapacaklardır.



Sahadaki gruplar üzerinde nüfuzu olan ülkelerin de ateşkesin idamesi yolunda gerekli desteği sağlaması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz , birkaç gün önce Halep'ten insani amaçlı tahliyelerin tamamlanmasında ve yarından itibaren de Suriye genelinde ateşkesin devreye girmesinin sağlanmasında belirleyici rol oynamıştır.



Türkiye, çatışmasızlık durumuna tam olarak riayet edilmek suretiyle, Suriye'de Cenevre Bildirisi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde gerçek bir siyasi geçişin sağlanabilmesi amacıyla, kısa süre içinde Astana’da rejim ve muhalefetin garantör ülkelerin nezaretinde bir araya gelerek BM gözetimindeki siyasi süreci yeniden canlandırma yolunda kayda değer adımlar atmaları ümidiyle, bu kapsamdaki çabalarını ara vermeden sürdürecektir."