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Azerbaycan Ermenistan sınırında sıcak temas

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü ve Ermeni keşif grubunun pusuya düşürüldüğü bildirildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 19:51:47 Güncelleme: 19:55:32 AA

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Terter bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracının özel yöntemle düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, bu sabah da sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğünü duyurmuştu.

Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtilmişti.

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