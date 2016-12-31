Suriyeli muhaliflerden ateşkes uyarısı

Suriyede dün gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese taraf olan silahlı muhalifler, Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarının ateşkese uymadıkları uyarısında bulundu. Muhalifler, rejim güçlerinin garantörü olan Rusyayı harekete geçmeye çağırdı.

Ateşkese taraf muhalif grupların ortak bildirisinde, Türkiye ile Rusyanın garantörlüğünde yapılan ateşkes anlaşmasında, hiçbir toprak parçasının anlaşmanın kapsamı dışında kalmayacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Bildiride, bu metnin aynısını Esed rejiminin de imzalaması beklendiği halde, Esed rejimin farklı bir anlaşma imzaladığının anlaşıldığı kaydedildi.

Şam yönetiminin ve rejim yanlısı grupların ateşkese rağmen Barada Vadisi ile diğer bölgelere varil bombası ve ağır silahlarla saldırmaya devam ettiği hatırlatılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Muhalifler anlaşmayı imzaladıktan sonra anlaşmanın şartlarına uymuş ancak rejim ve Hizbullah anlaşmanın hiçbir şartına uymamış ve saldırılarına devam etmiştir. Rejimin saldırılarına devam etmesi anlaşmanın bittiğine işaret etmektedir. Uluslararası kamuoyunu rejimin Barada Vadisinde yaptığı katliamları görmeye ve rejimin garantörü Rusyayı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Herhangi bir istisna ihlal yerine geçer. Bizler Suriye topraklarının hiçbir bölümünü ve hiçbir muhalif grubu istisna etmeyecek olan kapsamlı ateşkese uyacağız. Sadece imzaladıklarımızdan sorumluyuz. Bunun dışında hiçbir anlaşmaya uymayacağız"

"Rusya, Suriye rejiminin saldırılarını durduracağına ve ateşkese uyacağına dair verdiği garantörlük sözünü tutana kadar Birleşmiş Milletlerden ateşkesle ilgili alınacak kararlarda acele etmemesini istiyoruz" ifadesine yer veren muhalifler, Türkiye devletine kendilerine ve Suriye halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Diğer taraftan, başkent Şamın Doğu Guta bölgesindeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim muhaliflerin kontrolündeki noktalara yoğun şekilde saldırıyor.

BARADA VADİSİNDEKİ SİVİLLERDEN ÇAĞRI

Şamın batı kırsalındaki Barada Vadisindeki yerel meclis, sağlık heyeti, sivil savunma ve yardım dernekleri de ihlallerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Rejim ve Hizbullah milislerinin ateşkes yürülüğe girdiğinden bu yana bölgeye 35 varil bombası attığını ve 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, birçok noktadan da kara saldırısı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede kesinlikle Şamın Fethi Cephesi bulunmuyor. Tüm savaşçılar bölgenin çocuklarından oluşuyor" ifadesine yer verildi.

Barada Vadisi, rejim yanlısı terörist grupların kuşatmasında bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı, 12 kilometrekare büyüklüğünde.

Etrafı yüksek dağlarla çevrili ve başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına ev sahipliği yapan vadideki 10 köy muhaliflerin kontrolünde.

Hizbullah ve rejim ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisini temmuz ayı sonunda kuşatmıştı.

Suriyede çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, dün gece yerel saatle 00.00da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti. Garantörlüğünü Türkiye ve Rusyanın yaptığı ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistanın başkenti Astanada siyasi müzakerelere başlayacak.