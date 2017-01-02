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timsah şov gösteri
DÜNYA

Seyircilerin önünde timsah saldırısına uğradı!

Tayland'da düzenlenen bir gösteri sırasında, ağzı açık timsah, karşısında şov yapan eğitmenini böyle ısırdı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:37:56 Güncelleme: 10:21:07

Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'te düzenlenen gösteride, bir timsah karşısındaki eğitmeninin talitmaları doğrultusunda hareketler yaptı. Eğitmenin, timsahın ağzının içine elini uzatması, gösterinin en tehlikeli bölümünü oluşturdu.

İzleyenlerin meraklı gözlerle izlediği eğitmen, 1.8 metrelik timsah karşısında çeşitli manevralar yaptı. Elini timsahın çenesi üzerine uzatıp çekti. Ancak son hareketi sırasında işler istediği gibi gitmedi. Timsah ağzını bir anda kapattı.

Elini kurtarmak için takla atan adam başarılı olsada birkaç parmağının kopmasına engel olamadı. Hastaneye kaldırılan eğitmen tedavi altına alındı.

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