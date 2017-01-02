Güney Kore'deki skandalla ilgili Danimarka'da gözaltı

Güney Korede Devlet Başkanı Park Guen-hyenin eski dostu ve resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren yolsuzluk ve siyasi nüfus skandalının kilit ismi Choi Soon-silin kızı Danimarkada gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, yolsuzluk skandalıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Choinin 20 yaşındaki kızı Chung Yoo-ranın, Danimarkanın Aalborg kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Chungun annesinin Devlet Başkanı Park ile olan dostluğunu kullanarak Güney Koredeki özel Ewha Womans Üniversitesine girişte ayrıcalık gördüğü iddia ediliyor.

Güney Koreli yetkililer, Chungtan ülkeye dönerek ifade vermesini istemiş fakat kendisinden cevap alamamaları üzerine yakalanması için Interpole başvurmuştu.

Güney Kore parlamentosu, 9 Aralıkta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Parkın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahna devredilmişti.

Soruşturmada, Park aleyhine bir karar çıkarsa ülkede 2017nin Aralık ayında yapılması planlanan seçim için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin bir cumhurbaşkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

Park Geun-hye, 2012deki devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında ve 2013te göreve başladığında Choi Soon-silin konuşma metinleri ve halkla ilişkiler konularında kendisine yardımcı olduğunu ancak bu durumun o dönemde sona erdiğini belirtmiş ve halktan özür dilemişti.