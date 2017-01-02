02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
nato
DÜNYA

Reina saldırısı sonrası NATO'dan flaş karar!

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina isimli gece kulübüne düzenlenen saldırı nedeniyle NATO Karargahı önündeki bayraklar yarıya indirdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:51:23 Güncelleme: 15:23:26 AA

İstanbuldaki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Brükseldeki NATO Karargahının önündeki bayraklar yarıya indirildi.

NATO, Türkiyeyle dayanışmasını bayrakları yarıya indirerek gösterdi. İstanbul saldırısını, olayın hemen ardından sosyal medyada kınayan ve Türkiyeyle dayanışma vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bayrakların yarıya indirilmesini önerdi. Bunun üzerine NATO Karargahı önündeki NATO ve ittifak üyelerinin bayrakları yarıya indirildi. Bayraklar iki gün yarıda indirilmiş olarak kalacak.

NATO daha önce de Atatürk Havalimanına düzenlenen terör saldırılarının ardından bayrakları yarıya indirmişti. Fransa, Belçika ve Almanyadaki saldırıların ardından da NATOda aynı karar alınmıştı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 20 dakika önce
    Türkiye NATOdan çıkmalı nato bazlarını kapatmalı
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"DEAŞ herkesin en kötü korkusunu gerçekleştirmek istiyor"
DÜNYA

"DEAŞ herkesin en kötü korkusunu gerçekleştirmek ...
Independent yazarı Simon Calder: "Reina saldırısına en güzel cevap Türkiye'de tatil"
DÜNYA

Independent yazarı: Reina saldırısına en güzel cevap ...
Hasan Ruhani'den 'Ortaköy saldırısı' açıklaması
DÜNYA

Ruhani'den 'Ortaköy saldırısı' açıklaması
Almanya'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 ağır yaralı
DÜNYA

Almanya'da katliam gibi kaza
Saldırıda ölen yabancı uyrukluların kimlikleri belli oluyor
DÜNYA

Reina'daki saldırı film dünyasını da vurdu!
ABD ve Avustralya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı
DÜNYA

Dört ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı