Reina saldırısı sonrası NATO'dan flaş karar!

İstanbuldaki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Brükseldeki NATO Karargahının önündeki bayraklar yarıya indirildi.

NATO, Türkiyeyle dayanışmasını bayrakları yarıya indirerek gösterdi. İstanbul saldırısını, olayın hemen ardından sosyal medyada kınayan ve Türkiyeyle dayanışma vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bayrakların yarıya indirilmesini önerdi. Bunun üzerine NATO Karargahı önündeki NATO ve ittifak üyelerinin bayrakları yarıya indirildi. Bayraklar iki gün yarıda indirilmiş olarak kalacak.

NATO daha önce de Atatürk Havalimanına düzenlenen terör saldırılarının ardından bayrakları yarıya indirmişti. Fransa, Belçika ve Almanyadaki saldırıların ardından da NATOda aynı karar alınmıştı.