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ABD yargı
DÜNYA

ABD'deki kilise saldırganına idam cezasının önü açıldı

Charleston'da 2015 yılında, siyahilerin gittiği kilisede 9 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan beyaz üstünlükçü Roof'un suça ehil olduğuna karar verildi

03 Ocak 2017 Salı, 07:29:36 Güncelleme: 07:30:49 AA

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde siyahilerin gittiği tarihi kiliseye 2015 yılının haziran ayında saldırı düzenleyip 9 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan beyaz Amerikalı Dylann Roof'un (22) idam cezası almasının önü açıldı.

Charleston kentindeki 200 yıllık Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne (AME) silahlı saldırı düzenleyen Roof'un suça ehil olduğuna karar verildi.

Savunma avukatı David Bruck'un, Roof'un ilk yeterlilik duruşmasından bu yana yeni bilgilerin keşfedildiği gerekçesiyle yaptığı başvuru sonrası ikinci yeterlilik duruşması pazartesi günü görüldü.

ABD Bölge Yargıcı Richard Gergel, Charleston'daki adli psikiyatri uzmanı Dr. James Ballenger'in yaptığı muayene ve değerlendirme sonucunun mahkemeye sunulmasının ardından gerçekleştirilen duruşmada, Roof'un mahkemede kendini temsil etmek için zihinsel yetkiye sahip olduğuna karar verdi.

Ayrıca Gergel, Roof'la ilgili cezanın belirlenmesi için görülecek davaya çarşamba günü başlanmasını kararlaştırdı.

Roof daha önce ölüm cezası yerine ömür boyu hapse mahkum olmak için suçunu kabul ettiğini beyan etse de ABD yönetimi bunu reddetmişti.

Yargıç Gergel, bir gün süren kapalı duruşmada jüri ve mağdurların aile üyelerine uzak bir sandalyede oturttuğu Roof'un herhangi bir şahit ya da jüriye yaklaşmasına izin vermedi.

Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne düzenlediği silahlı saldırıda 9 siyahiyi öldürmüş, bir kişiyi yaralamıştı. Saldırının ardından bir internet sitesinde "ırkçı manifesto" yayınlayan Roof'un, birçok kişi tarafından beyaz üstünlükçülüğün ve ırkçılığın simgesi görülen konfederasyon bayrağının da olduğu ırkçı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıkmıştı. Polise verdiği ifadede saldırıyı kabul eden Roof, "Her gün siyahiler, beyazları öldürüyor. Birilerinin bir şey yapması gerekiyordu." demişti.

Mahkeme jürisi, 33 ayrı suçtan yargılanan Roof'un her bir cinayet için "adam öldürme", "nefret" ve "dini vecibelerini yerine getirmenin engellemesi" dahil 33 suçunu sabit görmüştü.

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