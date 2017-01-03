Ülkesinden ilk kez ayrıldı, İstanbul'da terör kurbanı oldu!

İstanbul'da Reina isimli gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının kurbanlarının hikayeleri de birer birer oraya çıkıyor. Saldırıda hayatını kaybeden, 18 yaşındaki İsrailli Leanne Nasser'in hayatında ilk kez İsrail dışına seyahat ettiği ortaya çıktı.

CNN International'ın haberine göre, genç kız 3 arkadaşının yeni yıla girmeyi planladığı İstanbul'a gitmek istediğini babasına söyledi. Fakat İstanbul'un güvenli olmadığını düşünen baba Nasser, 18 yaşındaki genç kızın evde kalmasını istedi. Nasser'in halası Layal Masarweh araya girerek, babayı ikna etti ve genç kızın İstanbul'a olan yolculuğunun kapısını araladı.

Hala Masarweh, genç kızın İstanbul'a gitme isteğini CNN'e, "Babası tamamen karşıydı. İstanbul'un çok tehlikeli olduğunu söylüyordu. Fakat o çok ısrar etti ve başına bir şey gelmeyeceğini söyledi." sözleriyle anlatıyor.

31 Aralık gecesi, yeni yıl kutlaması için 3 kız arkadaşıyla birlikte yola çıkan 18 yaşındaki Leanne Nasser, yolda sosyal paylaşım sitesi Snapchat'e bir fotoğraf yükledi. Genç kız bunun son fotoğrafı olacağını bilmiyordu.

Daha sonra olanlar oldu, İstanbul'u kana bulayan terörist tetiğe bastı ve 10 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde 39 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ve acil müdahale çalışmaları sona erdikten sonra üç arkadaşı da bulunmuşken, Nasser kayıptı. Arkadaşlarından biri yaralanmıştı ancak durumu ciddi değildi. Ailesi Nasser'den haber alamayınca çareyi İstanbul'a gelmekte buldu.

Nasser'in babası Türkiye'ye giden ilk uçağı yakaladı. Saatler geçse de umutluydu. Konuştuğu tanıdıklarına, kızının iyi olabileceğini, belki başka bir hastanede olabileceğini söyledi. İstanbul'da yetkililer ona, kanlı bir yüzük ve mor-yeşil bir gerdanlık gösterdi. Babası takıları hatırlayamasa da halası bunların Leanne Nasser'e ait olduğunu hatırladı. 18 yaşındaki genç kız, yeni yıla girerken İstanbul'da bir gece kulübünde hayatını kaybetmişti.

"Kendimi asla affetmeyeceğim." diyor hala Masarweh; "Keşke onu savunmak için orada olsaydım, keşke onun hayatını kurtarabilmek için bir şey yapabilseydim. Keşke benim ruhumu alıp, ona verseler. Onu öldürdüklerine hala inanamıyorum."