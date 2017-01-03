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DÜNYA

Reina'da yaralanan Lübnanlıları Başbakan Hariri karşıladı

Ortaköy Reina'ya düzenlenen terör saldırısında yaralanan Lübnanlıları, Başbakan Hariri Beyrut'taki havalimanında karşıladı

03 Ocak 2017 Salı, 13:25:57 Güncelleme: 13:47:33 HABERTURK.COM

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yaralananlar havalimanında Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından karşılandı.

Reuters'ın haberine göre saldırıda yaralanan 5 Lübnanlı'yı Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda karşılayan Hariri, hayatını kaybeden 3 Lübnanlı'nın ailelerine de başsağlığı diledi.

Hariri, "Terörizmin dini yoktur. Hepimizi hedef alır. Hayatı seven ve yaşamak isteyen iyi insanları hedef alır. Bu yüzden en güçlü şekilde savaşacağız" diye konuştu.

Reina'da terör saldırısının yaşandığı esnada en az 80 Lübnanlı'nın gece kulübünde bulunduğu kaydedildi.

 

 

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