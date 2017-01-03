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çin hava kirliliği
DÜNYA

Çin'de ulusal çapta kırmızı alarm!

Çin'de artan hava kirliliği sebebiyle 'ulusal kırmızı alarm' verilirken, görüş mesafesinin 500-50 metreye kadar düşeceği uyarısında bulunuldu

03 Ocak 2017 Salı, 15:33:45 Güncelleme: 15:36:16 AA

Çin'in kuzey ve doğu bölgelerinde artan hava kirliliği nedeniyle bugün ve yarın için "Ulusal Kırmızı Alarm" verildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Hınan, Şandong, Anhui ve Ciangsu eyaletlerinde hava kirliliği sebebiyle ilk kez "Ulusal Kırmızı Alarm” verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Merkezi, söz konusu kentlerde ve bölgelerde görüş mesafesinin 500 ila 50 metreye kadar düşeceği uyarısı yaptı, havalimanları, limanlar ve otoyollar için gerekli önlemlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

Sürücülerden de görüş mesafesine uygun hızda gitmeleri istendi.

Çin'de geçen hafta hava kirliği nedeniyle Pekin ve Tiencin'deki havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edilmişti. Ülkede geçen ay da 23 şehri kapsayacak şekilde kırmızı alarm verilmişti.

Yoğun hava kirliliği nedeniyle, inşaat çalışmaları askıya alınmış, bazı bölgelerde eğitime ara verilmişti.

Çin, özellikle 2014ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'de büyükşehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli kentleri arasında yer alıyor.

Dünyada sera etkisi yaratan gazların salımında ilk sırada yer alan Çin'de özellikle son iki yıldır, ülkenin farklı bölgelerinde halk ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.

Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.

 

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