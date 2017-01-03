İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, yılbaşı gecesi İstanbul'da Reina'ya düzenlenen terör saldırısıyla ilgili L'Unita gazetesine açıklamalar yaptı.

Giro yaptığı açıklamada, "2017 kesinlikle zor bir yıl olacak. Kolay iyimserlik zamanı değil. Birçok savaş riskiyle kuşatılmış olduğumuzu bilmeliyiz. Bu bizi barış ve istikrardan yana hareketlerde bulunmaya zorlamalı. Bu rahatsız edici senaryonun ortasında, Suriye'deki ateşkes ve Kongo'daki anlaşma umut verici gelişmeler olarak duruyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gerçekleşen saldırının Türkiye'nin Suriye politikasıyla alakalı olup olmadığını sorulması üzerine Giro, "Dürüst olalım, Batılı ülkeler Suriye konusunda çok belirsiz davrandı. İtalyan hükümetleri en azından iç savaşın başından bu yana bütün bölgesel aktörleri dahil eden siyasi bir çözümün tarafında durdular. Türkiye konusunda ise Dışişleri Bakanımız Alfano haklı. Şimdi karşı karşıya kaldığımız teröre karşı dayanışma ve bu vahşeti kesin bir dille kınama vaktidir. Türkiye kaosa sürüklenirse, bizi de sürükler." ifadelerini kullandı.

İtalyan Dışişleri Bakanı Angelino Alfana, Reina saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Gözyaşları yetmez. Özgürlüğümüz için birlikte mücadele etmeliyiz." demişti.