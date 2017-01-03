03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
italya bakan
DÜNYA

"Türkiye kaosa sürüklenirse, bizi de sürükler"

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, Reina'ya düzenlenen terör saldırısıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı

03 Ocak 2017 Salı, 15:35:47 Güncelleme: 15:38:40 HABERTURK.COM

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, yılbaşı gecesi İstanbul'da Reina'ya düzenlenen terör saldırısıyla ilgili L'Unita gazetesine açıklamalar yaptı.

Giro yaptığı açıklamada, "2017 kesinlikle zor bir yıl olacak. Kolay iyimserlik zamanı değil. Birçok savaş riskiyle kuşatılmış olduğumuzu bilmeliyiz. Bu bizi barış ve istikrardan yana hareketlerde bulunmaya zorlamalı. Bu rahatsız edici senaryonun ortasında, Suriye'deki ateşkes ve Kongo'daki anlaşma umut verici gelişmeler olarak duruyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gerçekleşen saldırının Türkiye'nin Suriye politikasıyla alakalı olup olmadığını sorulması üzerine Giro, "Dürüst olalım, Batılı ülkeler Suriye konusunda çok belirsiz davrandı. İtalyan hükümetleri en azından iç savaşın başından bu yana bütün bölgesel aktörleri dahil eden siyasi bir çözümün tarafında durdular. Türkiye konusunda ise Dışişleri Bakanımız Alfano haklı. Şimdi karşı karşıya kaldığımız teröre karşı dayanışma ve bu vahşeti kesin bir dille kınama vaktidir. Türkiye kaosa sürüklenirse, bizi de sürükler." ifadelerini kullandı.

İtalyan Dışişleri Bakanı Angelino Alfana, Reina saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Gözyaşları yetmez. Özgürlüğümüz için birlikte mücadele etmeliyiz." demişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bombalı araç yapmak için DEAŞ'tan 180 bin euro istemiş!
DÜNYA

Bombalı araç yapmak için DEAŞ'tan 180 bin euro ...
Çin'de ulusal çapta kırmızı alarm!
DÜNYA

Çin'de ulusal çapta kırmızı alarm!
Kırgızistan: Saldırganın Kırgız olduğuna dair haberleri inceliyoruz
DÜNYA

Kırgızistan: Saldırganın Kırgız olduğuna dair ...
Reina'da yaralanan Lübnanlıları Başbakan Hariri karşıladı
DÜNYA

Reina'da yaralanan Lübnanlıları Başbakan Hariri ...
Bavulu açınca neye uğradıklarını şaşırdılar!
DÜNYA

Bavulu açınca neye uğradıklarını şaşırdılar!
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili flaş gelişme!
DÜNYA

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili flaş ...
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili flaş gelişme!
DÜNYA

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ ASKERLERLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Kırgızistan: Saldırganın Kırgız olduğuna dair haberleri inceliyoruz
DÜNYA

KIRGIZİSTAN: SALDIRGANIN KIRGIZ OLDUĞUNA DAİR HABERLERİ İNCELİYORUZ
Reina'da yaralanan Lübnanlıları Başbakan Hariri karşıladı
DÜNYA

REİNA'DA YARALANAN LÜBNANLILARI BAŞBAKAN HARİRİ KARŞILADI
Çin'de ulusal çapta kırmızı alarm!
DÜNYA

ÇİN'DE ULUSAL ÇAPTA KIRMIZI ALARM!
Bavulu açınca neye uğradıklarını şaşırdılar!
DÜNYA

BAVULU AÇINCA NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR!
Bombalı araç yapmak için DEAŞ'tan 180 bin euro istemiş!
DÜNYA

BOMBALI ARAÇ YAPMAK İÇİN DEAŞ'TAN 180 BİN EURO İSTEMİŞ!