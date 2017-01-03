Terör örgütü YPG'ye katılan İngiliz öldü

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki yapılanması YPG'ye katılan İngiliz vatandaşının Rakka yakınında çatışmada öldüğü bildirildi.

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin haberine göre PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin saflarına katılan İngiliz Ryan Lock (20) Rakka yakınlarındaki bir çatışmada öldürüldü.

YPG, Lock’un ölümünü ailesine gönderdiği mektupla bildirdi.

BBC’nin haberine göre "Berxwedan Givara" kod adını kullanan Lock, 4 Eylül’de Suriye’ye giderek YPG’ye katıldı ve 21 Aralık’ta DEAŞ’la yaşanan bir çatışmada öldürüldü.

Ailesine Türkiye’ye tatile gittiğini söyleyen Lock’un, daha sonra sosyal medyada paylaştığı mesajlarla Suriye’de olduğunu ilan ettiği kaydedildi.

Herhangi bir askeri eğitimi bulunmayan Lock’un İngiltere’deki mesleğinin aşçılık olduğu ifade edildi.

TÜRK JETLERİNİN OPERASYONUNDA YARALANMIŞ

Öte yandan The Guardian gazetesi Lock’un 24 Kasım’da El Bab yakınlarında Türk jetlerinin hava operasyonunda yaralandığını öne sürdü.

Gazete, Türk jetlerinin hava operasyonunda YPG militanları arasında yer alan ABD vatandaşı Michael Israel ile Alman vatandaşı Anton Leschekin de öldürüldüğünü kaydetti.

Guardian’ın haberine göre Lock, yüzünden yaralandığı operasyondan sonra sosyal medyada Türkiye’ye haraket eden bir mesaj da paylaştı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki yapılanması niteliğindeki YPG’nin saflarında 10’dan fazla İngiliz vatandaşının yer aldığı tahmin ediliyor.

Ryan Lock, YPG saflarında öldürülen üçüncü İngiliz vatandaşı oldu. Eski bir İngiliz askeri olan Konstandinos Erik Scurfield (25) 2 Mart 2015te Tel Hamiste, İngilterede çiftçilik yapan Dean Evans (25) da 21 Temmuz 2016da Münbiçte öldürülmüştü.