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ortaköy reina terör saldırısı
DÜNYA

Kırgızistan: Türkiye'ye maksimum destek sağlamaya hazırız

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili Türk kolluk kuvvetlerine soruşturmada destek sağlamaya hazır olduğunu açıkladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:07:43 Güncelleme: 16:13:39 AA

Kırgızistan'ın, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada, Türk kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırganın uyruğuyla ilgili iddialara ilişkin "Kırgız tarafı, Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerine terör saldırısı soruşturmasında, diplomatik kanalla ilgili talebin alınması halinde, maksimum destek sağlamaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında, 39 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmıştı.

 

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