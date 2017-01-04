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İsrail'de Filistinli iki çocuğa ikişer yıl hapis cezası

İsrail'de bir mahkeme, 13 yaşındaki Filistinli iki çocuğa 2'şer yıl hapis cezası verdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:46:44 Güncelleme: 19:51:28 AA

İsrail'de bir mahkemenin, Filistinli iki çocuğa 2'şer yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Avukatı Muhammed Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Merkez Mahkemesi'nin, 13 yaşındaki çocuklar Şadi Ferah ile Ahmed ez-Zateri'yi ikişer yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtti.

Mahmud, iki çocuğun hapishanede geçirdiği bir yılın cezadan sayılmadığını, verilen iki yıl hapis cezasının başlangıç tarihinin 29 Kasım 2016 olduğunu, bu şekilde 3 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.

İsrail makamları, Filistinli iki çocuğu "bıçaklama girişiminde bulundukları" iddiasıyla Kasım 2015'te tutuklamıştı.

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