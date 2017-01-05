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DÜNYA

"Trump istihbarat servislerinde küçülmeye gidecek"

WSJ, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, DNI ile CIA'de küçülmeye gideceğini ve yeniden yapılandıracağını öne sürdü

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:54:02 Güncelleme: 14:57:23 HABERTURK.COM

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük iki istihbarat servisini tekrar yapılandırmayı planlıyor.

Wall Street Journal'ın haberinde Trump'ın, Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) ile Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nda (CIA) küçülmeye gitmeyi planladığı ileri sürüldü.

Trump'ın takımına yakın bir kişi gazeteye verdiği demeçte, "Trump'ın takımındaki görüş, istihbarat dünyasının tamamen siyasileştiği yönünde. Hepsinin daraltılması gerekiyor. Odak noktaları onları tekrar yapılandırmak ve nasıl etkileşime geçeceğini belirlemek olacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu plan, Trump'ın, Rusya'nın ABD seçimlerini hackleyerek manipüle ettiği iddialarını reddetmesi ve ABD istihbarat ajanslarını alaya almsının ardından gün yüzüne çıktı.

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