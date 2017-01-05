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ABD'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, "Seçim odaklı veri hırsızlığı ve sızıntıların ancak Rusya’nın en üst düzey yetkililerinin emriyle yapılabileceğini değerlendiriyoruz" dedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 23:43:14 Güncelleme: 23:46:43 AA

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Rusya’nın “Amerikan başkanlık seçimini etkilemek amacıyla siber faaliyetlerde bulunduğunu” iddia etti.

İstihbarattan sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Marcell J. Lattre II ve ABD Siber Güvenlik Komutanı Amiral Michael S. Rogers ile Senatonun Silahlı Hizmetler Komitesinde soruları yanıtlayan Clapper, “Rusya siber casusluk operasyonları yaparak, bu operasyonlarda çalınmış bilgileri sızdırarak ve politik altyapıları hedef alarak, (siber güvenlik konusunda) daha saldırgan bir tavır aldı.” dedi.

Rusların seçim sürecinde siber faaliyetlerinin birden fazla amacı olduğunu öne süren Clapper, şöyle devam etti:

“Rusların seçimlere müdahale etmesi çok gerilere gidiyor, hem kendi seçimlerine hem de başka ülkelerin seçimlerine. Bu 1960’lara, Soğuk Savaş’ın zirveye çıktığı zamanlara kadar gidiyor. Ama daha önce seçim sürecimize müdahale etmek üzere bu kadar direkt ve agresif bir kampanya ile karşı karşıya kaldığımızı sanmıyorum.”

"AĞIR BİR POLİTİK ÇAĞRI"

Arizona’nın Cumhuriyetçi Senatörü John McCain’in Rusya’nın ABD veri tabanlarını politik nedenlerde hedef almasının bir “savaş nedeni” olup olmadığını sorması üzerine Clapper, bunun kendisini aşan ”ağır bir politik çağrı olduğunu” söyledi.

Rusya’nın yanı sıra Çin, Kuzey Kore ve küresel terör örgütlerinin ABD devletinin ve şirketlerinin veri tabanlarına yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu iddia eden Clapper, "mevcut ulusal araçların tamamının kullanılmasının yanı sıra siber tehditlere yönelik küresel bir tedbirin alınması gerektiğinin" altını çizdi.

Rusya’nın siber saldırı ve çalınan bilgilerinin sızdırılmasının yanı sıra yanlış bilgilerle yapılan haberlerle de bilgi kirliliğine neden olduğunu ileri süren Clapper, Moskova’nın bu çabalarının devam ettiğini savundu.

Clapper ayrıca Rusya’nın Avrupa’nın birçok ülkesindeki devam eden seçim süreçlerine siber faaliyetlerle müdahale etmeye çalıştığını iddia etti.

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın Demokrat Parti veri tabanından sızdırılan verilerin kendisine Ruslar tarafından verilmediği yönündeki iddiasına ilişkin bir soruya ise Clapper, “Assange’ın iddiası güvenilir değil.” şeklinde cevap verdi.

Katılımcıların komiteye sunduğu ortak yazılı açıklamada da “Yapılan siber saldırıların kapsamına, hedeflerinin hassasiyetine bakılırsa son zamanlardaki seçim odaklı veri hırsızlığı ve sızıntıların ancak Rusya’nın en üst düzey yetkililerinin emriyle yapılabileceğini değerlendiriyoruz.” ifadesine yer verildi.

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