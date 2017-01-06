Rusya uçak gemisini Suriye'den geri çekiyor!

Rusya, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladığını açıkladı.
Reuters'ın Interfax'tan aktardığına göre aynı zamanda Rusya'nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov, Suriye'den geri çekiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başlayacağını duyuran Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Amiral Kuznetsov ile beraberindeki donanmanın ilk geri dönen grup olacağını belirtti.
Putin Aralık ayında ateşkes anlaşması kapsamında Rusya'nın Suriye'deki askeri gücünü azaltma kararını aldığını açıklamıştı.
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YORUMLAR 1
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Misafir 27 dakika öncesuriyede Amerika ve Rusya savaşı var00
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