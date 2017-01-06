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DÜNYA

Ürdün'den 'Reina' kararı! Nefret söyleminde bulunanlar...

Ürdün, Reina saldırısı hakkında nefret söyleminde bulunduğu tespit edilen 12 kişi hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı. Ortaköy saldırısında hayatını kaybedenler arasında 2 Ürdün vatandaşı bulunuyordu

06 Ocak 2017 Cuma, 13:13:41 Güncelleme: 13:20:24 İHA

Ürdün, Ortaköy'deki Reina'ya yönelik saldırısı hakkında nefret söyleminde bulunduğu belirlenen 12 kişi hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Ortaköy'de bulunan gece kulübüne yönelik saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin arasında 2'i Ürdün vatandaşıydı.

Ürdün bu gelişmelerin ardından, Reina saldırısı hakkında nefret söyleminde bulunulduğu düşünülen 12 kişi hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu.

Başsavcının 12 şüphelinin soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararını verdiğini bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, hükümetin nefret söylemi ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler yapmayı öngördüğünü aktardı.

Öte yandan, Ürdün medyası, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamalar nedeniyle 16 kişinin de sorgulandığını duyurdu.

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