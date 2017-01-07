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DÜNYA

Soğuk Savaş'tan sonra ilk kez! Avrupa'ya askeri sevkiyat...

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:37:57 HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Doğu Avrupa'ya göndereceği tanklar ve askeri araçlar Kuzey Almanya'ya getirildi

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    Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya yaptığı en geniş askeri sevkiyatı yapıyor.

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    Kuzey Almanya'daki Bremerhaven limanına yapılan sevkiyatta, ABD ordusuna ait tanklar ve askeri araçlar Avrupa'ya getirildi.

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    Sevkiyatta 87 tank ve 144 askeri aracın Almanya'ya getirildiği belirtildi.

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