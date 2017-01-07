Soğuk Savaş'tan sonra ilk kez! Avrupa'ya askeri sevkiyat...
07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:37:57 | Güncelleme: 11:50:11
HABERTURK.COM
Amerika Birleşik Devletleri'nin, Doğu Avrupa'ya göndereceği tanklar ve askeri araçlar Kuzey Almanya'ya getirildi
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Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya yaptığı en geniş askeri sevkiyatı yapıyor.
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Kuzey Almanya'daki Bremerhaven limanına yapılan sevkiyatta, ABD ordusuna ait tanklar ve askeri araçlar Avrupa'ya getirildi.
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Sevkiyatta 87 tank ve 144 askeri aracın Almanya'ya getirildiği belirtildi.
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Sevkiyatın, Rusya'nın Doğu Avrupa'da agresifleşen politikası nedeniyle yapıldığı ifade edildi.
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Araçların yanı sıra, 3500 ABD askerinin de Doğu Avrupa'daki NATO cephelerinde görev alması bekleniyor.
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ABD birliklerinin ilk olarak Polonya'da konuşlanması, sonrasında ise Estonya ve Bulgaristan başta olmak üzere 7 ülkeye yayılması, birlikleri yönlendirecek merkez karargahın ise Almanya'da kurulması bekleniyor
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Daha önce Fransa ve Danimarka, bölgede Rusya'nın etkinliğini arttırmasının ardından Baltık ülkelerine birliklerini göndermişti.
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Almanya'nın da Litvanya'ya tanklı ve piyade birlikler göndermesi bekleniyor.