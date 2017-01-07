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florida havaalanı saldırısı
DÜNYA

ABD'deki havaalanı saldırısında ilginç detaylar!

ABD'de Florida'daki havaalanında gerçekleşen silahlı saldırının faili, hükümetin düşüncelerini kontrol ederek kendisi ateş açtırttığını söyledi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:11:13 Güncelleme: 12:24:09 HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida kentindeki Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybedip, 13 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Bagajından çıkardığı silahla havaaalanındaki insanlara rastgele ateş açan saldırganın, 2010 yılında Irak'a gittiği ve burada ABD ordusunda görev aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan 26 yaşındaki Esteban Santiago ilk ifadesinde hükümetin düşüncelerini kontrol ettirerek bagajından silahı aldırdığını ve insanların üzerine ateş açtırdığını söyledi.

Saldırganın akıl sağlıyla ilgili rahatsızlığının olduğu ve daha önce Alaska'da bununla ilgili tedavi gördüğü belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ancak olayın bir terör olayı olmadığını açıkladı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 38 dakika önce
    Algı operasyonu dikkati bak bendede oluyor aynı ikiz kulelerdeki gibi
  • Misafir 52 dakika önce
    Allahıma şükür................
  • Misafir 57 dakika önce
    allah bir şekilde acıyı tattırıyor
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