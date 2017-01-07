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DÜNYA

Azez'de bombalı araç saldırısı!

Halep'in Azez ilçesinde bulunan yerel mahkemeye bombalı araçla saldırı düzenlendi, saldırıda en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:53:09 Güncelleme: 14:54:52 AA

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.

Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyleyen Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu, yaralıların ilçedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti. İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

YARALILAR KİLİS'E GETİRİLDİ

Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesinin ardından yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye şu ana kadar getirilen yaralı sayısının 23 olduğu ve yaralılardan birinin kurtarılamadığı bildirildi. 

 

 

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