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DÜNYA

Başkanlığı kaybeden Clinton gözünü başka koltuğa dikti!

ABD'de Donald Trump ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton'ın, New York Belediye Başkanlığı için adaylığını koyacağı bildirildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:02:17 Güncelleme: 17:35:31 HABERTURK.COM

8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a kaybeden Hillary Clinton, rotayı değiştirdi. Clinton'ın, New York Belediye Başkanlığı için adaylığını koyacağı iddia edildi.

New York Daily News'in Demokrat politikacılara dayandırdığı haberinde, Demokratların içerisinden Clinton'a New York Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyması yönünde baskı olduğu belirtildi.

Mevcut belediye başkanı De Blasio ile iyi olan ilişkileri,seçim kampanyası döneminde bozulan Clinton'a, parti içinden De Blasio ile yarışması için destek geldiği ifade edildi. Parti içindeki bir Clinton destekçisi yaptığı açıklamada, "De Blasio'nun davranışlarından sonra bu adil olacaktır." dedi.

Clinton ve De Blasio, iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddettti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    bil monikada haklıymış :)
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