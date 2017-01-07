8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a kaybeden Hillary Clinton, rotayı değiştirdi. Clinton'ın, New York Belediye Başkanlığı için adaylığını koyacağı iddia edildi.

New York Daily News'in Demokrat politikacılara dayandırdığı haberinde, Demokratların içerisinden Clinton'a New York Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyması yönünde baskı olduğu belirtildi.

Mevcut belediye başkanı De Blasio ile iyi olan ilişkileri,seçim kampanyası döneminde bozulan Clinton'a, parti içinden De Blasio ile yarışması için destek geldiği ifade edildi. Parti içindeki bir Clinton destekçisi yaptığı açıklamada, "De Blasio'nun davranışlarından sonra bu adil olacaktır." dedi.

Clinton ve De Blasio, iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddettti.