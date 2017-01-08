08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
papa franciscus
DÜNYA

Papa, saldırı riskine rağmen güvenliği artırmayacak

Papa Franciscus, insanlarla arasına bariyer koymak istemediği için güvenlik önlemlerini artırmadan sıradan araçlarla seyahatlerine devam edeceğini söyledi

08 Ocak 2017 Pazar, 10:46:24 Güncelleme: 10:49:51 HABERTURK.COM

Papa Franciscus, bir saldırının hedefi olabileceğini farkında olduğunu fakat insanlara yakın olmak istediği için kurşun geçirmeyen araçlar veya yüksek güvenlik önlemleri olmadan seyahatlerine devam edeceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre kurşun geçirmez limuzinler kullanan seleflerinin aksine Papa Franciscus uluslararası seyahatlerinde sıradan araçlar kullanıyor.

Papa, İtalyan yazar Andrea Tornielli'nin yeni kitabının girişinde, "Mevcut riskin bilincindeyim. Belki umursamazım ama şunu söylemeliyim ki kendi adıma korkum yok. Fakat benimle birlikte seyahat edenler ve hepsinden önce ise farklı ülkelerde görüştüğüm insanların güvenliği için her zaman endişeleniyorum. Her zaman deli bir adamın cüretkar hamlesine dair risk var. Ama Tanrı daima orada." ifadelerini kullandı.

Güvenlik ihtiyacını anladığını ve güvenlik güçlerine de minnettar olduğunu belirten Papa Franciscus, bir psikoposun papaz ve baba olduğunu, onunla insanlar arasında çok fazla bariyer olmaması gerektiğini belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım Erbil'de
DÜNYA

Başbakan Yıldırım Erbil'de
Bağdat'ta bombalı saldırı: 12 ölü
DÜNYA

Bağdat'ta bombalı saldırı: 12 ölü
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik tırmanıyor
DÜNYA

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik tırmanıyor
Donald Trump'tan Rusya tepkisi: Sadece aptal insanlar...
DÜNYA

Trump'tan Rusya tepkisi: Sadece aptal insanlar...
Başbakan Yıldırım: Sincar temizlenecek
DÜNYA

Başbakan Yıldırım: Sincar temizlenecek
Musul'un kritik bölgesi ele geçirildi
DÜNYA

Musul'un kritik bölgesi ele geçirildi
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerginlik tırmanıyor
DÜNYA

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA GERGİNLİK TIRMANIYOR
Başbakan Yıldırım Erbil'de
DÜNYA

BAŞBAKAN YILDIRIM ERBİL'DE
Donald Trump'tan Rusya tepkisi: Sadece aptal insanlar...
DÜNYA

TRUMP'TAN RUSYA TEPKİSİ: SADECE APTAL İNSANLAR...
Bağdat'ta bombalı saldırı: 12 ölü
DÜNYA

BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRI: 12 ÖLÜ
Papa, saldırı riskine rağmen güvenliği artırmayacak
DÜNYA

PAPA, SALDIRI RİSKİNE RAĞMEN GÜVENLİĞİ ARTIRMAYACAK
İran'dan flaş açıklama: Ankara-Bağdat yakınlaşması...
DÜNYA

İRAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ANKARA-BAĞDAT YAKINLAŞMASI...