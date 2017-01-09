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Jocab Zuma
DÜNYA

Güney Afrika Devlet Başkanından 'İsrail'e gitmeyin' çağrısı

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma, "Filistin halkları ile dayanışmamızın bir göstergesi olarak İsrail'i ziyaret etmeyin." dedi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 22:26:15 Güncelleme: 22:46:44 AA

Güney Afrika Devlet Başkanı Jocab Zuma, "Filistin halkları ile dayanışmamızın bir göstergesi olarak İsrail'i ziyaret etmeyin." dedi.

Zuma, Afrika Ulusal Kongresi Partisinin 105. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Güney Afrika, Filistin halkının haklı davasına desteğini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan (BMGK) geçtiğimiz haftalarda çıkan Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması yönündeki karara işaret eden Zuma, BMGK'nın Batı Şeria ve Gazze'deki yahudi yerleşim yerlerinin hukuksuz olduğu yönündeki kararını olumlu karşıladığını bildirdi.

Zuma, Güney Afrikalıların her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, "Filistin bir gün amacına ulaşarak bağımsızlığına kavuşacaktır." diye konuştu.

Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin politikasını ülkede 1948-1994 arasında beyaz azınlığın yönetimine dayanan ırkçı, ayrımcı "Apartheid" rejimine benzetiyor.

İsrail vatandaşlığı da olan Güney Afrikalıların İsrail'de askerlik yapmamaları için bazı düzenlemelerin yapıldığı ülkede, İsrail'den ithal ürün getirmenin önünde de bürokratik engeller bulunuyor.

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