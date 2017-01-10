Suriye semalarında ABD ve Rus uçağı karşı karşıya!

ABD ve Rusya arasında diplomatik gerginlik devam ederken, iki ülkenin de asker bulundurduğu Suriye'den tehlikeli bir yakınlaşma haberi geldi.
Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Rusya'ya ait iki uçak Suriye hava sahasında tehlikeli bir biçimde yakınlaştı.
Habere göre, Suriye semalarında uçmakta olan bir ABD radar uçağı, Su-35 tipi Rus savaş uçağının yaklaşmakta olduğunu farketti. Rus savaş uçağının ABD uçağını taciz etmesi üzerine, ABD'li pilotun Rus pilotu bir kaç kez uyardığı ancak Rus pilottan cevap alamadığı kaydedildi.
Gazete, Rus ve ABD uçaklarının Suriye'de sık sık karşı karşıya geldiğini ve yaşanabilecek uluslararası bir kazanın sürpriz olmayacağını belirtti.
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YORUMLAR 3
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Misafir 10 dakika önceAbd bizi gaza getiriyordunya, fırsat eline geçmişken kendin vur. Vur nato mutefiki olarak yanındayız.. (00
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Misafir 16 dakika önceobama yönetimi biran önce gitsede şu kaos bitse. ne abd'ye ne dünyaya hiçbir vermediler. trump yüz kat daha iyi olacak.00
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Misafir 26 dakika öncedoğru neyse o.galip olan allahtır.30
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