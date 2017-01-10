10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
abd rusya
DÜNYA

Suriye semalarında ABD ve Rus uçağı karşı karşıya!

ABD ve Rusya'ya ait birer askeri uçak, Suriye hava sahasında tehlikeli bir şekilde yakınlaştı

10 Ocak 2017 Salı, 10:16:47 Güncelleme: 10:57:42 HABERTURK.COM

ABD ve Rusya arasında diplomatik gerginlik devam ederken, iki ülkenin de asker bulundurduğu Suriye'den tehlikeli bir yakınlaşma haberi geldi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Rusya'ya ait iki uçak Suriye hava sahasında tehlikeli bir biçimde yakınlaştı.

Habere göre, Suriye semalarında uçmakta olan bir ABD radar uçağı, Su-35 tipi Rus savaş uçağının yaklaşmakta olduğunu farketti. Rus savaş uçağının ABD uçağını taciz etmesi üzerine, ABD'li pilotun Rus pilotu bir kaç kez uyardığı ancak Rus pilottan cevap alamadığı kaydedildi.

Gazete, Rus ve ABD uçaklarının Suriye'de sık sık karşı karşıya geldiğini ve yaşanabilecek uluslararası bir kazanın sürpriz olmayacağını belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 10 dakika önce
    Abd bizi gaza getiriyordunya, fırsat eline geçmişken kendin vur. Vur nato mutefiki olarak yanındayız.. (
  • Misafir 16 dakika önce
    obama yönetimi biran önce gitsede şu kaos bitse. ne abd'ye ne dünyaya hiçbir vermediler. trump yüz kat daha iyi olacak.
  • Misafir 26 dakika önce
    doğru neyse o.galip olan allahtır.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Moskova’da 120 yılın rekoru: -30
DÜNYA

Moskova'da 120 yılın rekoru kırıldı!
Beyaz Saray'a 'damat' ataması!
DÜNYA

Beyaz Saray'a 'damat' ataması!
Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem oldu
DÜNYA

Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem!
Josh Earnest: Gülen'in iadesiyle ilgili 20 Ocak'tan önce gelişme beklemiyoruz
DÜNYA

Beyaz Saray'dan FETÖ elebaşı açıklaması
ABD'den PKK açıklaması
DÜNYA

ABD'den PKK açıklaması
ABD 2 Hizbullah liderini terör listesine ekledi
DÜNYA

ABD 2 Hizbullah liderini terör listesine ekledi
Obama yönetiminden beş Rus için 'kara liste' kararı!
DÜNYA

OBAMA YÖNETİMİNDEN BEŞ RUS İÇİN 'KARA LİSTE' KARARI!

Suriye semalarında ABD ve Rus uçağı karşı karşıya!
DÜNYA

SURİYE SEMALARINDA ABD VE RUS UÇAĞI KARŞI KARŞIYA!
ABD'den PKK açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN PKK AÇIKLAMASI
Çin'de uçak kazası: 2 ölü
DÜNYA

ÇİN'DE UÇAK DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ
Beyaz Saray'a 'damat' ataması!
DÜNYA

BEYAZ SARAY'A 'DAMAT' ATAMASI!
Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem oldu
DÜNYA

FİLİPİNLER'DE 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!